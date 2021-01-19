Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю"

Первый в карьере гол 21-летнего российского защитника "Монреаля" Александра Романова помог его клубу добиться победы над "Эдмонтоном".

Романов, получивший немало лестных отзывов после первых матчей в НХЛ, в матче против "нефтяников" открыл счет. Этот гол стал для него первым в заокеанской карьере. Также у "Монреаля" отличились Ши Уэбер и Арттури Лехконен. В составе "Эдмонтона" гол на счету Девина Шора.

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников стал один из главных действующих лиц в матче против Нэшвилла", который его команда выиграла со счетом 4:2. На счету россиянина гол и результативная передача.

В другом матче "Сент-Луис" переиграл "Сан-Хосе" - 5:4. В составе победителей голевая передача в активе российского форварда Ивана Барбашева.