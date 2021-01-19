Песков ответил на вопрос о новых санкциях США по "Северному потоку-2"

США продолжают оказывать грубое и незаконное давление на проект "Северный поток-2", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На просьбу РИА Новости прокомментировать новые санкции по проекту Песков напомнил, что утром уже давал ответ на вопрос по этой теме.

Тогда Песков по просьбе журналистов прокомментировал планы американского правительства ввести санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника. Пресс-секретарь президента сказал: "Этот международный проект продолжает сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны США". Он также отметил, что действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов продолжаются и растут. Россия отслеживает ситуацию, чтобы продолжить работу по финализации проекта​​​.

Теперь же упомянутые санкции были введены официально - об этом объявил Минфин США. "Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос", - напомнил Песков РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать их.