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19.01.2021 14:46
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал ситуацию с "берлинским пациентом"

Текст: Кира Латухина

У ФСИН появились вопросы в связи с нарушением Алексеем Навальным правил условного срока после выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Речь идет о невыполнении закона российским гражданином и к мнению ряда западных стран по этому поводу в Москве прислушиваться не будут - это абсолютно внутреннее дело.

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"У ФСИН были и остаются претензии. Было нарушено определенное правило", - сказал журналистам  Дмитрий Песков. Он напомнил, что по статистике за последние три года было около 18 тысяч нарушений правил условного срока. И столько же раз принимались определенные меры. "Поскольку речь идет о гражданине РФ, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что когда "берлинский пациент" был именно пациентом, ФСИН никаких вопросов ему не задавала, проявив здесь "абсолютную гибкость и понимание". "Но когда госпиталь "Шарите" подтвердил, что пациент... пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились", - пояснил он. Заявления со стороны ряда западных стран по поводу Навального в Москве слышат, но не могут и не собираются принимать во внимание, объяснил Песков. "Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", - подчеркнул он. При этом Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в добрых отношениях с западными государствами, "которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

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