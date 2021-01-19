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19.01.2021 18:11
Рубрика: Экономика

Дефицит мигрантов поднимет цены на жилье

Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Сегодня в нашей стране возникли серьезные проблемы на стройках, где до ковида в большей степени работали граждане из соседних государств.

Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сергей Николаевич, российский бизнес готов увеличить оплату труда, чтобы россияне пошли работать на стройки? Может, здесь требуется помощь государства?

Сергей Катырин: Что касается помощи, то, мне кажется, более справедливо, чтобы эти траты несли те, кто реализует проекты в регионе.

И уже с местными властями решали, насколько они могут поддержать тот или иной проект, с точки зрения мобильности населения.

А сам-то бизнес готов поднять зарплаты?

Сергей Катырин: Те инвестпроекты, которые уже реализуются, мы менять не вправе. Это будет неправильно. Потому что инвесторы пришли на определенные экономические условия. И их надо отработать.

А вот со следующими инвестпроектами, которые будет реализовывать в том числе и бизнес, уже нужно думать. Каким образом россиянина пригласить на достаточно приличную, по крайней мере, конкурентную зарплату.

Но мы с вами должны понимать и обратную сторону медали. Сегодня власти выделяют средства на ипотеку, уменьшают процент на нее. А навстречу этому идет повышение стоимости строительства.

И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить, в том числе и для привлечения рабочих. Вот тут нужна какая-то золотая середина. Конечно, в первую очередь хочется, чтобы это были россияне. Но, извините, они не все согласятся на те заработные платы, которые на многих стройках существуют для наших зарубежных коллег.

Фото: Сергей Михеев
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Условия для них создают, мягко говоря, попроще. И все-таки не хотелось бы, чтобы жилье подорожало.

Сергей Катырин: Да, всего хочется. Но не все достижимо. С другой стороны, это неизбежно. На мой взгляд, мы должны создавать человеческие условия для любой рабочей силы, которая привлекается на территорию России.

И тогда уйдут в прошлое времена, когда люди жили в неотапливаемых вагончиках без всякого медицинского обслуживания и прочего.

Но это, повторю, неизбежно приведет к тому, что будут выравниваться траты на работника из-за рубежа и своего - россиянина. И жилье подорожает.

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