Сегодня в нашей стране возникли серьезные проблемы на стройках, где до ковида в большей степени работали граждане из соседних государств.

Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять.

Сергей Николаевич, российский бизнес готов увеличить оплату труда, чтобы россияне пошли работать на стройки? Может, здесь требуется помощь государства?

Сергей Катырин: Что касается помощи, то, мне кажется, более справедливо, чтобы эти траты несли те, кто реализует проекты в регионе.

И уже с местными властями решали, насколько они могут поддержать тот или иной проект, с точки зрения мобильности населения.

А сам-то бизнес готов поднять зарплаты?

Сергей Катырин: Те инвестпроекты, которые уже реализуются, мы менять не вправе. Это будет неправильно. Потому что инвесторы пришли на определенные экономические условия. И их надо отработать.

А вот со следующими инвестпроектами, которые будет реализовывать в том числе и бизнес, уже нужно думать. Каким образом россиянина пригласить на достаточно приличную, по крайней мере, конкурентную зарплату.

Но мы с вами должны понимать и обратную сторону медали. Сегодня власти выделяют средства на ипотеку, уменьшают процент на нее. А навстречу этому идет повышение стоимости строительства.

И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить, в том числе и для привлечения рабочих. Вот тут нужна какая-то золотая середина. Конечно, в первую очередь хочется, чтобы это были россияне. Но, извините, они не все согласятся на те заработные платы, которые на многих стройках существуют для наших зарубежных коллег.

Условия для них создают, мягко говоря, попроще. И все-таки не хотелось бы, чтобы жилье подорожало.

Сергей Катырин: Да, всего хочется. Но не все достижимо. С другой стороны, это неизбежно. На мой взгляд, мы должны создавать человеческие условия для любой рабочей силы, которая привлекается на территорию России.

И тогда уйдут в прошлое времена, когда люди жили в неотапливаемых вагончиках без всякого медицинского обслуживания и прочего.

Но это, повторю, неизбежно приведет к тому, что будут выравниваться траты на работника из-за рубежа и своего - россиянина. И жилье подорожает.