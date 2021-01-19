Более трети британских покупателей хотя бы раз с начала пандемии сталкивались с отказом магазинов принимать к оплате наличные деньги. Все дело в страхе, что на банкнотах может быть коронавирус. Согласно опросу организации Which?, подобную "дискриминацию" чаще всего проявляли бакалейщики - 28 процентов случаев. Еще 24 процента приходятся на пабы и рестораны, и 21 процент - на продавцов чистящих средств.

"Это действительно причина для беспокойства. Цифры показывают, что это не просто какая-то кофейня перешла на безналичный расчет, эта тенденция прокрадывается в более широкую экономику", - цитирует газета Guardian Натали Сини, главу исследования Access to Cash Review, посвященного доступу британцев к наличным деньгам. Результат работы ее команды показал, что примерно восьми миллионам взрослых жителей Альбиона придется крайне туго, если страна полностью откажется от банкнот.

Например, как рассказал Which? диабетик Джеймс Босвелл, однажды в пробке у него резко упал уровень сахара в крови и нужно было срочно купить еду, однако целых два ресторана отказали ему в обслуживании, так как из-за санитарных мер не принимали кэш. Другого способа оплатить у Босвелла не было.

С отказами в наличной оплате сталкиваются и жители других стран, например, Канады. Как пишет портал CBC News, подчас это может идти вразрез с кодексами о правах человека, принятыми в местных провинциях. Особенно, если речь идет о пожилых людях, инвалидах, тех, у кого просто нет кредитных или дебетовых карт, а также жителях мест, где на всю округу лишь один продовольственный магазин. В этой связи в Канадской ассоциации гражданских свобод настоятельно рекомендуют людям обращаться в местные комиссии по правам человека, если отказ в приеме бумажных денег имеет для них тяжелые последствия.

А вот во Франции продавцы по закону не имеют права не принимать наличные. В противном случае подобный шаг будет считаться "отказом в продаже", что запрещено Потребительским кодексом страны. За нарушение грозит штраф в 150 евро.

Примечательно, что далеко не во всех странах рады переводу большей части транзакций в электронный режим. Например, в той же Британии, как показало исследование компании YouGov, с начала коронокризиса примерно половина жителей стали в меньшей степени использовать банкноты и монеты. При этом аж 47 процентов негативно оценивают возможный переход к полностью безналичному будущему, и только 26 процентов высказались в его поддержку. Больше всего идее о жизни без бумажных денег не рады в Испании, где против этого высказались 53 процента жителей. А вот на первом месте по энтузиазму стоит Индия - там отказ от наличных поддерживают 79 процентов граждан.

С места событий

Более зараженной вирусом COVID-19 страны, чем Великобритания, нет сегодня на всем земном шаре. Нет соперника и по уровню смертности от коронавируса. На минувшей неделе на Альбионе в среднем ежедневно умирали от коронавируса 935 человек. В минувшее воскресенье их число составило 671, а всего с начала пандемии от этой болезни умерли более 89 британцев.

Данные, обнародованные исследователями Оксфордского университета, показывают, что ни одна другая страна не пришла к столь трагическому результату по уровню смертности на душу населения. Великобритания обошла Чешскую Республику, которая начиная с 11 января считалась самой зараженной COVID в Европе.

Эта статистика наглядно демонстрирует, что Британия явно "едет не в ту сторону". Среди стран Европы она оказалась наименее способной вовремя принять адекватные меры, дабы застраховать своих граждан от заражения и смерти. Сегодня в Великобритании зарегистрировано более 3,4 млн человек с коронавирусом - это означает, что заражен каждый двадцатый.

Главный врач Англии, он же главный медицинский советник правительства Великобритании, профессор Крис Уитти, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит, сообщил отнюдь не радостную новость о том, что число госпитализаций и число смертей, "как ожидается, продолжит расти, по крайней мере в краткосрочной перспективе".

Что касается вакцинации населения от СOVID-19, то она лишь только сейчас начинает заметно набирать скорость. При этом идея здешних медиков делать повторную вакцинацию месяца через три после первой прививки вызвала недоумение у врачей и ученых целого ряда стран, категорически отрицающих эффективность подобного сценария.

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)