Новости

Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 20:43
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 20:20
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 20:05
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19:56
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19:48
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19:32
Иран вводит санкции против Трампа, Помпео и Болтона 19:27
Страховая компания подтвердила свой выход из проекта "Северный поток 2" 19:26
Песков ответил на вопрос о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 19:22
МВД предлагает вручать Конституцию при получении первого паспорта 18:47
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией 18:25
Суд арестовал подозреваемого в расхищении "самолета Судного дня" 18:23
Дипмиссии РФ в Нью-Йорке отключили телефоны 18:20
Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске 18:15
Захарова: Намерение Литвы внести Киркорова в черный список - глупость 18:03
Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае 17:52
Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 20:04
Рубрика: В мире

Почем фунт страха

Каждому третьему британскому покупателю отказывают в оплате наличными из-за коронавируса
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Более трети британских покупателей хотя бы раз с начала пандемии сталкивались с отказом магазинов принимать к оплате наличные деньги. Все дело в страхе, что на банкнотах может быть коронавирус. Согласно опросу организации Which?, подобную "дискриминацию" чаще всего проявляли бакалейщики - 28 процентов случаев. Еще 24 процента приходятся на пабы и рестораны, и 21 процент - на продавцов чистящих средств.
У Королевского госпиталя в Лондоне стоит очередь из карет "скорой помощи" с заболевшими COVID-19. Фото: AP У Королевского госпиталя в Лондоне стоит очередь из карет "скорой помощи" с заболевшими COVID-19. Фото: AP
У Королевского госпиталя в Лондоне стоит очередь из карет "скорой помощи" с заболевшими COVID-19. Фото: AP

"Это действительно причина для беспокойства. Цифры показывают, что это не просто какая-то кофейня перешла на безналичный расчет, эта тенденция прокрадывается в более широкую экономику", - цитирует газета Guardian Натали Сини, главу исследования Access to Cash Review, посвященного доступу британцев к наличным деньгам. Результат работы ее команды показал, что примерно восьми миллионам взрослых жителей Альбиона придется крайне туго, если страна полностью откажется от банкнот.

Фото: iStock
Осложнения от коронавируса вернули в больницы треть британских пациентов

Например, как рассказал Which? диабетик Джеймс Босвелл, однажды в пробке у него резко упал уровень сахара в крови и нужно было срочно купить еду, однако целых два ресторана отказали ему в обслуживании, так как из-за санитарных мер не принимали кэш. Другого способа оплатить у Босвелла не было.

С отказами в наличной оплате сталкиваются и жители других стран, например, Канады. Как пишет портал CBC News, подчас это может идти вразрез с кодексами о правах человека, принятыми в местных провинциях. Особенно, если речь идет о пожилых людях, инвалидах, тех, у кого просто нет кредитных или дебетовых карт, а также жителях мест, где на всю округу лишь один продовольственный магазин. В этой связи в Канадской ассоциации гражданских свобод настоятельно рекомендуют людям обращаться в местные комиссии по правам человека, если отказ в приеме бумажных денег имеет для них тяжелые последствия.

А вот во Франции продавцы по закону не имеют права не принимать наличные. В противном случае подобный шаг будет считаться "отказом в продаже", что запрещено Потребительским кодексом страны. За нарушение грозит штраф в 150 евро.

Примечательно, что далеко не во всех странах рады переводу большей части транзакций в электронный режим. Например, в той же Британии, как показало исследование компании YouGov, с начала коронокризиса примерно половина жителей стали в меньшей степени использовать банкноты и монеты. При этом аж 47 процентов негативно оценивают возможный переход к полностью безналичному будущему, и только 26 процентов высказались в его поддержку. Больше всего идее о жизни без бумажных денег не рады в Испании, где против этого высказались 53 процента жителей. А вот на первом месте по энтузиазму стоит Индия - там отказ от наличных поддерживают 79 процентов граждан.

С места событий

Более зараженной вирусом COVID-19 страны, чем Великобритания, нет сегодня на всем земном шаре. Нет соперника и по уровню смертности от коронавируса. На минувшей неделе на Альбионе в среднем ежедневно умирали от коронавируса 935 человек. В минувшее воскресенье их число составило 671, а всего с начала пандемии от этой болезни умерли более 89 британцев.

Данные, обнародованные исследователями Оксфордского университета, показывают, что ни одна другая страна не пришла к столь трагическому результату по уровню смертности на душу населения. Великобритания обошла Чешскую Республику, которая начиная с 11 января считалась самой зараженной COVID в Европе.

Эта статистика наглядно демонстрирует, что Британия явно "едет не в ту сторону". Среди стран Европы она оказалась наименее способной вовремя принять адекватные меры, дабы застраховать своих граждан от заражения и смерти. Сегодня в Великобритании зарегистрировано более 3,4 млн человек с коронавирусом - это означает, что заражен каждый двадцатый.

Главный врач Англии, он же главный медицинский советник правительства Великобритании, профессор Крис Уитти, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит, сообщил отнюдь не радостную новость о том, что число госпитализаций и число смертей, "как ожидается, продолжит расти, по крайней мере в краткосрочной перспективе".

Что касается вакцинации населения от СOVID-19, то она лишь только сейчас начинает заметно набирать скорость. При этом идея здешних медиков делать повторную вакцинацию месяца через три после первой прививки вызвала недоумение у врачей и ученых целого ряда стран, категорически отрицающих эффективность подобного сценария.

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"