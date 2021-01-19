В ней приняли участие наши собкоры из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону. Благодаря им разговор получился по существу, ведь журналисты задавали те вопросы, которые здесь и сейчас волнуют предпринимателей. А значит, и многих наших читателей. Поскольку от самочувствия бизнеса зависит, какими услугами и товарами, в каком количестве и какого качества мы сможем пользоваться. И, что немаловажно, по каким ценам.
Почему предприниматель из Астрахани может, но не хочет запускать серийное производство защитных масок? А ростовские экспортеры зерна несут убытки из-за фермеров? Почему некоторые стройки на грани закрытия? И в чем секрет регионов, чья экономика в пандемию показала чудеса роста?
Говорили и о вызовах, которые приготовил для всех нас 2021 год. О киберугрозах и налоговых новациях, например.
В 2021 году в два раза больше регионов добьются роста экономики
За счет чего? И какие перспективы в этом году? Об этом шла речь на онлайн-конференции в "РГ" с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.
Потери понесли все, признал он, но не все вышли в минус. А есть регионы, которые наиболее успешно поучаствовали в выработке национального валового продукта. "У нас 52 процента ВВП России создали 10 регионов, - уточнил Катырин. - Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский, Красноярский края, Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО".
Глава ТПП объяснил это тем, что сработали инвестпрограммы, которые здесь начали реализовываться еще до пандемии.
Но оказывается, в 2021 году таких лидеров будет в два раза больше. "По предварительным оценкам, - сообщил Катырин, - где-то два десятка регионов смогут успешно сработать. У них есть возможности. По крайней мере, по предварительным оценкам, в том числе и минэкономразвития, рост у них будет".
В чем залог успеха? Во-первых, как уже говорилось, это удачные региональные инвестиционные программы. Во-вторых, помимо федеральной поддержки малого бизнеса, например, по банковским кредитам, есть еще и поддержка регионов. В том числе - маневрирование налогами.
"Это непросто делать, - заявил Катырин. - Потому что наполнение регионального бюджета - тоже дело серьезное. Но тем не менее те, у кого более серьезные финансовые возможности, более серьезная финансовая подушка, могут в большей степени поддержать бизнес".
Однако не у всех есть такие возможности. "К великому сожалению, - продолжает глава ТПП, - у нас есть ряд субъектов - на Кавказе, Дальнем Востоке, где на региональном уровне возможности поддержать бизнес ограничены. Естественно, там и потери гораздо больше".
И надо понимать, уточнил собеседник "РГ", что развитие экономики по регионам сложилось неравномерно. Это еще нам от Советского Союза досталось. Есть регионы, где уровень потребления и доходов населения гораздо ниже, чем у других. "А это потребительский спрос, - поясняет Катырин. - Это то, на что ориентирован весь микробизнес. Услуги, товары. Естественно, что там и проседание побольше. А возможностей для маневра гораздо меньше".
Опросы последних пяти лет говорили о том, что профессия предприниматель - не в чести у молодых людей и их родителей. Пандемия изменила ситуацию. Она заставила людей задуматься о собственном бизнесе.
Исследование Нижегородского НИИ проблем социального управления показало, что 40 процентов россиян положительно относятся к бизнесменам. И считают их надеждой России. А около половины опрошенных хотели бы видеть своих детей предпринимателями.
Сергей Николаевич, с чем вы связываете такие перемены в умах россиян?
Сергей Катырин: Из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров. Упал потребительский спрос. И каждый на себя примерял: что будет с ним, с его семьей в этой ситуации? Похоже, многие начали думать, что вообще-то можно было бы и самим заняться бизнесом.
Надо сказать, что все предыдущие годы положительное восприятие предпринимательства формировали и СМИ, и бизнес-объединения. У нас тоже много проектов, нацеленных на популяризацию бизнеса. Например, "Сто надежд бизнеса" - это для студентов, для молодых начинающих ребят, которые хотели бы посвятить себя предпринимательству. Есть проект "Сто семейных компаний". Они идут не только со стороны федеральной палаты, но и в регионах.
Потянулись в тень
Их не устраивали предложенные варианты: патенты, упрощенная система налогообложения, самозанятость. Накануне 1 января - дня отмены ЕНВД - например, в Алтайском крае только чуть больше половины предпринимателей сделали свой выбор. Патенты в этом регионе вообще непопулярны.
Как в этой ситуации избежать сокращения малого бизнеса, мы и обсудили с главой ТПП Сергеем Катыриным.
Сергей Николаевич, отмена налога повлияет на малый бизнес? Ждать ли нам массовых закрытий компаний?
Сергей Катырин: Любые изменения в нормативной базе, касающиеся налогообложения, финансовой деятельности, особенно для малого бизнеса, очень болезненны.
Многие в такие переходные периоды действительно или прекращают деятельность, или уходят в тень. Такая опасность есть, скрывать не стану. Но не думаю, что уход будет массовым. Но он будет. Ведь на патенте не могут работать те, кто торгует подакцизными товарами, водкой, например. Есть другие ограничения. Переход будет непростым.
Что вы посоветуете тем, кто выжидал? Сегодня их автоматически перевели на общую систему налогообложения.
Сергей Катырин: И я бы всем рекомендовал очень серьезно отнестись к ситуации. Ведь у неопределившихся самостоятельно остается право перейти на тот налоговый режим, какой им выгоден и удобен.
Поверьте, выбор есть. Альтернативных вариантов не так уж мало. Упрощенная система налогообложения, патентная система, налог на профессиональный доход. А для агробизнеса еще и единый cельскохозяйственный налог.
И надо еще раз внимательно проанализировать все те предложения для бизнеса, которые наработаны сегодня. Там много чего сделано. И есть достаточно широкий спектр вариантов. Например, созданы дополнительные возможности в патентной системе. По количеству направлений, условий.
А власти регионов могут уменьшать налог по упрощенке, даже довести его до одного процента. Понятно, что они исходят из возможностей своих бюджетов. Но, с другой стороны, это возможность сохранить бизнес своего региона. Дать ему возможность развиваться.
Дефицит мигрантов поднимет цены на жилье
Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять.
Сергей Николаевич, российский бизнес готов увеличить оплату труда, чтобы россияне пошли работать на стройки? Может, здесь требуется помощь государства?
Сергей Катырин: Что касается помощи, то, мне кажется, более справедливо, чтобы эти траты несли те, кто реализует проекты в регионе.
И уже с местными властями решали, насколько они могут поддержать тот или иной проект, с точки зрения мобильности населения.
А сам-то бизнес готов поднять зарплаты?
Сергей Катырин: Те инвестпроекты, которые уже реализуются, мы менять не вправе. Это будет неправильно. Потому что инвесторы пришли на определенные экономические условия. И их надо отработать.
А вот со следующими инвестпроектами, которые будет реализовывать в том числе и бизнес, уже нужно думать. Каким образом россиянина пригласить на достаточно приличную, по крайней мере, конкурентную зарплату.
Но мы с вами должны понимать и обратную сторону медали. Сегодня власти выделяют средства на ипотеку, уменьшают процент на нее. А навстречу этому идет повышение стоимости строительства.
И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить, в том числе и для привлечения рабочих. Вот тут нужна какая-то золотая середина. Конечно, в первую очередь хочется, чтобы это были россияне. Но, извините, они не все согласятся на те заработные платы, которые на многих стройках существуют для наших зарубежных коллег.
Условия для них создают, мягко говоря, попроще. И все-таки не хотелось бы, чтобы жилье подорожало.
Сергей Катырин: Да, всего хочется. Но не все достижимо. С другой стороны, это неизбежно. На мой взгляд, мы должны создавать человеческие условия для любой рабочей силы, которая привлекается на территорию России.
И тогда уйдут в прошлое времена, когда люди жили в неотапливаемых вагончиках без всякого медицинского обслуживания и прочего.
Но это, повторю, неизбежно приведет к тому, что будут выравниваться траты на работника из-за рубежа и своего - россиянина. И жилье подорожает.
Как продать защитные маски
Александр не может обеспечить оптовый сбыт для товаров своего предприятия. Что за товары? Маски и защитные экраны для лица. Александр начал выпускать их в пандемию. "Я могу запустить серийное производство в любой момент, - поделился он с "РГ". - Но не буду. Их некуда девать".
Сергей Николаевич, с розницей у Александра Савкина не было вопросов. А крупных покупателей, готовых приобретать 50, 100 тысяч упаковок, он сам найти не может. Как вам его идея об онлайн-площадке?
Сергей Катырин: Сбыт сегодня - самая главная проблема всего бизнеса. Но мне кажется, что онлайн-площадок уже видимо-невидимо. Это первое.
Второе. Сейчас создано достаточно много маркет-плейсов и других инструментов, которые позволяют находить покупателей. Надо их внимательно изучить. И третье. На сайте ТПП тоже есть такой ресурс. Не уверен, что нужна дополнительная онлайн-площадка.
Но сбыта-то у нашего предпринимателя так и нет!
Сергей Катырин: Я ему советую поработать с Астраханской ТПП. Это один из вариантов. Многие региональные палаты научились неплохо работать по продвижению.
У нас есть направление - "бизнес-миссия" (выставочная деятельность), которое мы сейчас ведем онлайн. Миссии проходят и с зарубежными партнерами. В первую очередь их коллеги в регионах организовывают. Уральская палата с представителями США провела очень интересную бизнес-миссию.
Так что надо посмотреть, насколько та или иная продукция может быть интересна кому-то в российских регионах и за рубежом.
Значит, если предприниматель обратится в Астраханскую палату, ему, по крайней мере, попытаются помочь?
Сергей Катырин: Если не попытаются, мы будем их сильно критиковать. Обязанность палаты - приложить все усилия, чтобы помочь своим предпринимателям.
Хорошо, обратимся. И потом расскажем, что получилось.
Пять проблем, которые будут мешать идти вперед
Киберугрозы: кто кого?
Сергей Катырин: Число и опасность киберугроз растет пропорционально скорости и глубине проникновения технологий в жизнь людей и экономики.
Государству, считаю, надо сосредоточиться на двух аспектах. Первый. Собрать в единую базу данные о кибератаках от всех участников экономических отношений. И предоставить доступ к ней тем, кто разрабатывает способы защиты. И следить, чтобы данные о киберпреступлениях не скрывали. В банковской системе, к примеру, не принято выносить сор из избы из страха получить санкции от ЦБ. Также нужны прогнозы от государства о появлении новых рисков.
Второй аспект. Государство могло бы налоговыми стимулами поощрять бизнес внедрять средств защиты и увеличение затрат на обучение персонала. Мы сейчас готовим такую инициативу и, обсудив с бизнесом, направим в правительство РФ.
Льготы: прощать или снижать?
Сергей Катырин: Я против полной "налоговой амнистии", которую в период пандемии предлагают ввести некоторые мои коллеги. Лучше все-таки снижать налоговую нагрузку адресно. Сегодня у госорганов есть все данные об объемах выручки предпринимателей по отраслям. И субсидирование в этом случае даст больший эффект. Можно адресно перенаправить средства в ту отрасль или сегмент, где есть наибольшие, даже критические потери.
Можно подумать и о временных льготах по налогу на имущество, например, для компаний выставочной отрасли. Обязательно надо поддержать компании, которые даже в кризис продолжают модернизацию.
Кроме того, большая часть нагрузки сейчас приходится на аренду помещений, уплату имущественных налогов и выплату зарплаты. И здесь господдержка будет наиболее значимой.
Ваучеры: кому еще?
Во многих странах давно работают инновационные ваучеры. В России тоже есть пилотные области - Мурманская, Волгоградская, Ульяновская. Ваучеры гарантируют компании компенсацию затрат на инновационный проект. Нас интересовало: будут ли эксперимент расширять.
Сергей Катырин: Эксперимент, который мы проводили в регионах, достаточно успешный. Над такой мерой поддержки задумалась и Москва. Мы предлагаем использовать ее и на федеральном уровне. Сейчас ТПП вместе с минэкономразвития прорабатывает запуск ваучеров как программу грантовой поддержки бизнеса.
Экспорт: зерно опаздывает
Фермеры срывают экспорт пшеницы. Такая ситуация сложилась в Ростовской области.
Конечно, не только фермеры, но и другие аграрии. И не только на Дону. А каждый день простоя одного танкера - это тысячи долларов. Экспортеры предлагают создать реестр добросовестных поставщиков.
Сергей Катырин: Такой реестр можно создать. Однако надо продумать, как правильно выстроить работу с Российским экспортным центром и Минсельхозом России.
Мы готовы подставить свое плечо. Если надо этот реестр ввести - не вопрос. Но необходимо, чтобы государство разработало правила создания и ведения такого реестра.
Кадры: 500 тысяч за переезд
В Калининградской области работает программа "Повышение мобильности трудовых ресурсов". Регион компенсирует работодателям затраты на переезд и обустройство специалистов. До полумиллиона рублей на одного сотрудника.
Не поддержать ли государству этот проект, чтобы его могли запустить в других регионах?
Сергей Катырин: Я в курсе калининградского проекта. Его цель - задействовать российские кадры. В область уже переехали специалисты из 20 регионов. Проект очень интересный.
Но мне кажется, здесь нужно исходить из ситуации в конкретном регионе. И помогать тем, у кого меньше возможностей осилить поддержку мобильности кадров.
Что касается зарубежных специалистов, то бюджеты не резиновые. И всех разнорабочих за счет государства мы пригласить не сможем.