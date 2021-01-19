В "Российской газете" прошла эксклюзивная онлайн-конференция с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Пандемия изменила жизнь многих компаний, кому-то пришлось временно закрыться. А кто-то нашел свою нишу и на карантине. Да еще и волонтерам помогает кормить врачей в "красной зоне". Фото: Сергей Куксин/РГ

В ней приняли участие наши собкоры из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону. Благодаря им разговор получился по существу, ведь журналисты задавали те вопросы, которые здесь и сейчас волнуют предпринимателей. А значит, и многих наших читателей. Поскольку от самочувствия бизнеса зависит, какими услугами и товарами, в каком количестве и какого качества мы сможем пользоваться. И, что немаловажно, по каким ценам.

Почему предприниматель из Астрахани может, но не хочет запускать серийное производство защитных масок? А ростовские экспортеры зерна несут убытки из-за фермеров? Почему некоторые стройки на грани закрытия? И в чем секрет регионов, чья экономика в пандемию показала чудеса роста?

Говорили и о вызовах, которые приготовил для всех нас 2021 год. О киберугрозах и налоговых новациях, например.