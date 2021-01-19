Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год

Предотвратить 2766 незаконных вырубок на площади в 8,6 тыс. га позволило космическое наблюдение за российскими лесами. Общий объем незаконно заготовленной древесины превысил 1 млн кубометров, сообщает пресс-служба Рослесинфорга.

"За семь лет объем космомониторинга российских лесов увеличился более чем в 10 раз, - рассказали в организации. - Благодаря усовершенствованной технологии обработки снимки с отечественных спутников стали точнее и теперь позволяют выявить незаконную рубку даже размером в 10 соток".

Рослесинфорг получает снимки с разрешением не ниже 15 метров от госкорпорации "Роскосмос" бесплатно в рамках сотрудничества между организациями.

Под наблюдением спутников сейчас находится больше 170 млн га в 32 регионах страны, космические аппараты Канопус-В, БКА, Ресурс-П и другие контролируют 48% от площади леса, за которым необходимо присматривать, отчитались в Рослесинфорге. В первую очередь это территории лесничеств, где уже выявлялись нарушения законодательства и есть высокий риск рецидива, объяснил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров. Кроме того, особое внимание уделяется местам с хорошей транспортной доступностью и значительными большими объемами спелой древесины, - там браконьеры орудуют чаще.

Как только на космическом снимке обнаруживают признаки незаконной рубки, сигнал об этом передается местным органам власти. "Лесное" ведомство региона самостоятельно или при поддержке сотрудников МВД отправляются на место и проводит проверку. Сейчас "лесники" и "космонавты" ведут работу, чтобы сократить интервал от совершения незаконной рубки и ее обнаружения до принятия мер оперативного реагирования.

В 2021 году площадь лесов, охваченная космическим мониторингом, возрастет до 211 млн га.