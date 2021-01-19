Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек

По меньшей мере 15 рабочих, которые спали на обочине, погибли под колесами грузовика в Индии. ЧП произошло в штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV.

"На месте происшествия скончались 12 человек, восемь были доставлены в больницу. Еще трое из пострадавших умерли, когда медики пытались оказать им помощь", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Все погибшие рабочие из штата Раджастан. Инцидент, предположительно, произошел после того, как водитель грузовика потерял контроль над управлением. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.