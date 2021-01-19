Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19

Все больше больных коронавирусом выявляется в сельских населенных пунктах, а не крупных городах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - сообщила она в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

В профессиональных группах снижается интенсивное распространение заболевания среди работников образования, здравоохранения и государственных служащих. На высоких показателях остаются показатели для работников транспорта, сельского хозяйства, торговли и вахтовиков.