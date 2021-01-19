Популярные смартфоны Samsung исчезают из продажи

Компания Samsung прекратила продажи смартфонов линейки Galaxy S20 в США, Великобритании, Китае и ряде других стран. Исключением стала модель Galaxy S20 FE.

Как пишет TechRadar со ссылкой на представителей Samsung, аппараты всей линейки будут доступны "в зависимости от региона", а модель S20 FE продолжит продаваться везде.

От реализации Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra отказались ряд крупных американских сотовых операторов и розничных ритейлеров, однако у небольших продавцов устройства еще доступны.

TechRadar отмечает, что обычно Samsung изымает из продажи линейки прошлых лет примерно через два года после их поступления на прилавки магазинов, однако в случае с серией S20 этот временной промежуток сократился до одного года.