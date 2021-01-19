У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Популярные смартфоны Samsung исчезают из продажи

Текст:   Антон Благовещенский
19.01.2021,  
18:28
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung прекратила продажи смартфонов линейки Galaxy S20 в США, Великобритании, Китае и ряде других стран. Исключением стала модель Galaxy S20 FE.

Как пишет TechRadar со ссылкой на представителей Samsung, аппараты всей линейки будут доступны "в зависимости от региона", а модель S20 FE продолжит продаваться везде.

От реализации Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra отказались ряд крупных американских сотовых операторов и розничных ритейлеров, однако у небольших продавцов устройства еще доступны.

Смартфоны Samsung начали получать Android 11. Список моделей

TechRadar отмечает, что обычно Samsung изымает из продажи линейки прошлых лет примерно через два года после их поступления на прилавки магазинов, однако в случае с серией S20 этот временной промежуток сократился до одного года.

смартфоны
Фото: CD Projekt RED
Бесплатные дополнения для Cyberpunk 2077 не выйдут в запланированные сроки 17:25
Эксперты назвали Android-приложения, которые нужно удалить 15.01.2021
vivo показала 5G-смартфон на базе Snapdragon 480 за 260 долларов 12.01.2021
Samsung
Фото: Сайт игры PUBG
В игровой вселенной PUBG выйдет три новых проекта 15:17
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 12.01.2021
Samsung на CES 2021: холодильник, фитнес-тренировки и робот-пылесос 11.01.2021