Нейробиологи описали негативные последствия ВИЧ-инфекции для мозга

Ученые из Института нейровизуализации и информатики Марка и Мэри Стивенс при Университете Южной Калифорнии провели крупное исследование, доказавшее негативное влияние ВИЧ-инфекции на мозг человека.

Несмотря на широкую доступность комбинированной антиретровирусной терапии, ВИЧ-инфекция остается глобальной проблемой здравоохранения. Даже у пролеченных пациентов с хронической ВИЧ-инфекцией часто сохраняются нейрокогнитивные нарушения, влияющие на качество жизни. Как говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, ВИЧ вызывает повреждение мозга, что, в свою очередь, может привести к когнитивным проблемам даже у тех, кто получает лечение.

Ученые провели массу срезов мозга по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) большой группы испытуемых - 1203 ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин из Африки, Азии, Австралии, Европы и Северной Америки, которые получали антивирусную терапию.

Исследователи изучили связь между плазмой крови (благодаря ей можно проследить колебания иммунной функции организма и реакцию на лечение) и объемом различных структур в головном мозге. Снижение количества лейкоцитов, указывающее на подавление иммунной системы, характерный признак ВИЧ-инфекции.

Специалисты обнаружили, что участники с более низким количеством лейкоцитов имели меньший объем мозга в гиппокампе и таламусе, тех участках мозга, которые участвуют в регулировании памяти, эмоций и поведения. Пациенты, которые получали лечение, демонстрировали другую сигнатуру травмы мозга по сравнению с теми, кто не получал его. Исследователи отметили дефицит в областях мозга, которые уязвимы для возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

"Есть много факторов, которые способствуют потере мозговой ткани и последующим когнитивным нарушениям с возрастом, и иммунная функция человека не является исключением, - объяснила автор исследования, доцент неврологии Неда Джаханшад. - Благодаря этим открытиям мы начинаем понимать связь между иммунной функцией и изменениями мозга у людей, живущих и стареющих с ВИЧ".