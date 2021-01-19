Посол Италии в России Паскуале Терраччано решил привиться от коронавируса.

"Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V", - цитирует его агентство ТАСС.

По словам главы итальянской дипмиссии, он "не испытал никаких особых побочных эффектов". В ходе онлайн-конференции об исторических связях между Россией и Бари ( столица области Апулия. - Ред.) посол также сообщил, что в ближайшее время намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител. Он выразил сожаление, что даже меры по противодействию COVID-19 становятся объектом спекуляций.

"Даже в такое тяжелое драматичное время, как в пандемию коронавируса, наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи. Это не может не вызывать сожаление", - добавил Паскуале Терраччано.

Глава итальянской дипмиссии сказал, что не намерен сравнивать разные вакцины и определять лучшую, и подчеркнул, что правительство Италии "считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области". В посольстве Великобритании в России "РГ" сообщили, что глава миссии Дебора Броннерт также собирается пройти вакцинацию против COVID-19. Однако, по данным пресс-службы посольства, это будет не "Спутник V", "поскольку на данный момент эта вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства - в частности, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий". В своем выборе посол будет следовать совету британских органов здравоохранения.

Посол Италии выразил сожаление,что меры по противодействию COVID-19 становятся объектом политических спекуляций

Напомним, что еще в декабре в России привился от коронавируса знаменитый американский режиссер Оливер Стоун. Позже стало известно, что выбор в пользу вакцины "Спутник V" сделали, в частности, президент Гвинеи Альфа Конде и губернатор провинции Буэнос-Айрес в Аргентине Аксель Кисильоф. В начале января корреспондент московского бюро газеты "Нью-Йорк таймс" Эндрю Крамер, внимательно следивший за ходом испытаний препарата, сделал прививку от коронавируса российской вакциной и написал статью о том, почему он выбрал российский препарат. Помимо его доступности журналист указал на хорошие результаты испытаний, являющихся "честным достижением российских ученых, продолжающих давнюю и хорошо известную практику разработки вакцин".