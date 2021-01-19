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19.01.2021 19:49
Рубрика: В мире

Укол по-итальянски

Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Посол Италии в России Паскуале Терраччано решил привиться от коронавируса.
Паскуале Терраччано: Я сделал укол российской вакциной "Спутник V". Фото: Александр Корольков/РГ Паскуале Терраччано: Я сделал укол российской вакциной "Спутник V". Фото: Александр Корольков/РГ
Паскуале Терраччано: Я сделал укол российской вакциной "Спутник V". Фото: Александр Корольков/РГ

"Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V", - цитирует его агентство ТАСС.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По словам главы итальянской дипмиссии, он "не испытал никаких особых побочных эффектов". В ходе онлайн-конференции об исторических связях между Россией и Бари ( столица области Апулия. - Ред.) посол также сообщил, что в ближайшее время намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител. Он выразил сожаление, что даже меры по противодействию COVID-19 становятся объектом спекуляций.

"Даже в такое тяжелое драматичное время, как в пандемию коронавируса, наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи. Это не может не вызывать сожаление", - добавил Паскуале Терраччано.

Глава итальянской дипмиссии сказал, что не намерен сравнивать разные вакцины и определять лучшую, и подчеркнул, что правительство Италии "считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области". В посольстве Великобритании в России "РГ" сообщили, что глава миссии Дебора Броннерт также собирается пройти вакцинацию против COVID-19. Однако, по данным пресс-службы посольства, это будет не "Спутник V", "поскольку на данный момент эта вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства - в частности, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий". В своем выборе посол будет следовать совету британских органов здравоохранения.

Посол Италии выразил сожаление,что меры по противодействию COVID-19 становятся объектом политических спекуляций

Напомним, что еще в декабре в России привился от коронавируса знаменитый американский режиссер Оливер Стоун. Позже стало известно, что выбор в пользу вакцины "Спутник V" сделали, в частности, президент Гвинеи Альфа Конде и губернатор провинции Буэнос-Айрес в Аргентине Аксель Кисильоф. В начале января корреспондент московского бюро газеты "Нью-Йорк таймс" Эндрю Крамер, внимательно следивший за ходом испытаний препарата, сделал прививку от коронавируса российской вакциной и написал статью о том, почему он выбрал российский препарат. Помимо его доступности журналист указал на хорошие результаты испытаний, являющихся "честным достижением российских ученых, продолжающих давнюю и хорошо известную практику разработки вакцин".

Джина Лоллобриджида: "Мне хочется жить"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Джина Лоллобриджида: Вакцина не причинила мне никакой боли. Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO

Знаменитая итальянская актриса, легенда кино Джина Лоллобриджида сделала прививку от коронавируса, сообщает миланская Corriere della sera.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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О том, что 93-летняя Лоллобриджида, которой по возрасту положена приоритетная вакцинация, пойдет на этот шаг, стало известно накануне. О своем решении актриса сообщила в прямом эфире воскресного шоу A domenica на канале Rai1.

"Я очень рада. Завтра поеду делать вакцину в римскую больницу Campus Biomedico", - поведала бесстрашная Джина.

После вакцинации в интервью Corriere della sera она призналась, что у нее все-таки были сомнения и некие предубеждения, но в итоге, по словам кинодивы, "вакцина не причинила ей никакой боли". Лоллобриджида также не стала скрывать, что она решилась на прививку, потому что ей "хочется жить".

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса

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