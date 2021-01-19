Поветкин стал автором лучшего нокаута 2020 года по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году.

На кону поединка, который состоялся в августе 2020 года, стоял временный титул WBC в супертяжелом весе и статус претендента на настоящий пояс. Бой проходил в Великобритании, и поначалу Уайт чувствовал себя хозяином ринга. В четвертом раунде он дважды отправил Поветкина в нокдаун, но в пятом раунде пропустил от "Русского витязя" мощный левый апперкот, после которого уже не поднялся.

Тот удар поразил и соперника, и боксерскую общественность. Ранее нокаут был признан лучшим по версии портала BoxingScene.

Теперь все находятся в ожидании боя-реванша между Поветкиным и Уайтом. Он был запланирован на 21 ноября прошлого года, но его пришлось перенести, так как Поветкин заразился коронавирусом и даже был госпитализирован, чтобы избежать осложнений. Но сейчас с нашим боксером все в порядке. Он прошел полное обследование, получил разрешение от врачей на возобновление тренировок и уже отправился в Кисловодск на первый этап подготовки. Новая дата реванша, согласованная обеими командами, - это 6 марта.

- Диллиан Уайт - сильный и достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво, - приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской комапнии "Мир бокса", представляющей интерсы Саши. - Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в своей тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся в ринге.

Глава "Мира бокса" Андрей Рябинский отметил, что у всей команды боевое настроение: "Саша восстановился и 12 января вылетел в тренировочный лагерь. Надеемся, что второй поединок оправдает ожидания и окажется не менее зрелищным и интригующим".

Между тем Поветкин претендует еще на пару призов от WBC. Бой Поветкин - Уайт получил номинацию в категории "Самый драматичный бой года", а сам "Русский витязь", который в 41 год снова борется за титульный поединок, претендует на награду "Возвращение года".