Православные христиане празднуют Крещение Господне

Новости

Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы 00:29
Первый за много лет снегопад накрыл Стамбул 18.01.2021
Дальнобойщики в Лондоне устроили акцию протеста из-за бюрократии Brexit 18.01.2021
Блокировка Капитолия сорвала репетицию инаугурации Байдена 18.01.2021
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире 18.01.2021
Павел Дуров рассказал о правилах использования Telegram 18.01.2021
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ 18.01.2021
В Вооруженных силах менее 3,8 тысячи военнослужащих с коронавирусом 18.01.2021
На портале госуслуг выдали почти 34 тыс. сертификатов о вакцинации 18.01.2021
ФХР поддержит любое решение ИИХФ о месте проведения ЧМ-2021 18.01.2021
Стали известны подробности схода снежной лавины в Домбае 18.01.2021
В Туркменистане будут использовать вакцину "Спутник V" 18.01.2021
Путин обсудит с Миллером газификацию страны 18.01.2021
Минпросвещения: Более 97% школьников РФ вернулись к очному обучению 18.01.2021
Ученые девяти стран объединились в экспертный совет по вакцине "Спутник V" 18.01.2021
Генпрокуратура рассказала о присланных Минюстом ФРГ ответах на запросы 18.01.2021
Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19 18.01.2021
В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска 18.01.2021
Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри 18.01.2021
За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 18.01.2021
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 18.01.2021
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 18.01.2021
В столице восстановлена работа "Авито" 18.01.2021
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 18.01.2021
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 18.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 00:01
Рубрика: Общество

Второе сотворение мира

Православные христиане празднуют Крещение Господне
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8359)
Сегодня православные христиане празднуют Крещение - или на языке церковного устава - Богоявление Господне.
Светский образ этого большого праздника, увы, представлен списком примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев. Фото: РИА Новости Светский образ этого большого праздника, увы, представлен списком примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев. Фото: РИА Новости
Светский образ этого большого праздника, увы, представлен списком примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев. Фото: РИА Новости

Накануне, 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию и великое освящение воды.

Митрополит: В этом году разумнее не участвовать в крещенских купаниях

Обращаясь к верующим, поздравляя их с праздником и благодаря Бога за великий дар, явленный миру, патриарх сравнил Крещение с сотворением мира. И если в акте вторения был создан материальный мир и человек, то в акте Богоявления роду человеческому через Сына Божия была дарована возможность иметь Божественную силу, Божественную энергию, Божественную благодать. Бог не покинул мир и после Вознесения Своего, не оставил своего творения, он не покинул человека и остается с нами силою своего Святого Духа.

Но печать дара Духа Святого, по словам патриарха, дает человеку не сверхчеловеческие способности, не данные к прекрасной учебе, отличной карьере или к завоеванию высоких позиций в этом мире. Она дает гораздо более ценное - возможность быть с Богом, опираться на силу Божией благодати. И обретать Божественную вечность как свой настоящий подлинный дом. Но в "злохудожную душу не войдет Божия премудрость", сказал патриарх, потому что она касается нас не насильно, а как дуновение ветра, но при этом дает человеку живительную силу.

Немного печально, что сегодняшний светский образ этого большого праздника, увы, представлен в новостях списками примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев, не имеющих отношения к сути праздника, типа "выместь пыль из всех углов". Обычай крещенских купаний в этом году также стеснен пандемией ковида и необходимостью мер по сдерживанию ее.

Общество Религия Празднование Крещения

Главное сегодня

Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы