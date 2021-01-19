Православные христиане празднуют Крещение Господне

Сегодня православные христиане празднуют Крещение - или на языке церковного устава - Богоявление Господне.

Накануне, 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию и великое освящение воды.

Обращаясь к верующим, поздравляя их с праздником и благодаря Бога за великий дар, явленный миру, патриарх сравнил Крещение с сотворением мира. И если в акте вторения был создан материальный мир и человек, то в акте Богоявления роду человеческому через Сына Божия была дарована возможность иметь Божественную силу, Божественную энергию, Божественную благодать. Бог не покинул мир и после Вознесения Своего, не оставил своего творения, он не покинул человека и остается с нами силою своего Святого Духа.

Но печать дара Духа Святого, по словам патриарха, дает человеку не сверхчеловеческие способности, не данные к прекрасной учебе, отличной карьере или к завоеванию высоких позиций в этом мире. Она дает гораздо более ценное - возможность быть с Богом, опираться на силу Божией благодати. И обретать Божественную вечность как свой настоящий подлинный дом. Но в "злохудожную душу не войдет Божия премудрость", сказал патриарх, потому что она касается нас не насильно, а как дуновение ветра, но при этом дает человеку живительную силу.

Немного печально, что сегодняшний светский образ этого большого праздника, увы, представлен в новостях списками примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев, не имеющих отношения к сути праздника, типа "выместь пыль из всех углов". Обычай крещенских купаний в этом году также стеснен пандемией ковида и необходимостью мер по сдерживанию ее.