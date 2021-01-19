Президенты России и Боливии обсудили "Спутник V"

Взаимодействие в борьбе с коронавирусом стало одной из главных тем телефонной беседы президента России с боливийским коллегой.

Владимир Путин и Луис Арсе уделили особое внимание сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, в частности, в сфере использования вакцин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Подчеркнута важность достигнутых в декабре договоренностей о поставках в Боливию "Спутник V" и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении.

Лидеры также обсудили вопросы развития двусторонних отношений в различных областях.