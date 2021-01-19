90 художниц и художников со всей Европы, в том числе и из России, выставляют свои произведения в Берлине, Москве и Париже. Проект "Многообразие. Единство" боннского Фонда искусства и культуры показывает художественный облик Европы под знаком межкультурного диалога.

"Европа - это постоянно меняющаяся концепция, творческий вызов и непрерывный процесс, как демократический, так и культурный... Разнообразие и богатство ее жизни, языка и выражения души создают концептуальный и физический мост на Восток". Так британский скульптор Энтони Гормли ответил на вопрос, что значит для него Европа, тем самым выразив центральную идею проекта "Многообразие. Единство". Выставка посвящена Европе как естественно сложившемуся культурному пространству, не ограниченному контурами ЕС и включающему в себя Россию как ключевого партнера. В этом пространстве важна как общность, так и живая индивидуальность различных наций и регионов. Единство и многообразие - не взаимоисключающие, а взаимодополняющие идеи. В национальном можно найти общечеловеческое, в местном - глобальное. Как сказал французский художник Кристиан Болтански: "Где моя родина? В искусстве".

Когда председатель боннского Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг начал искать партнеров для крупной европейской выставки, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сразу откликнулась и стала ее соорганизатором. Открытие выставки "Многообразие. Единство" должно было состояться в ноябре в Москве. К сожалению, пандемия нарушила планы; теперь выставка откроется в Берлине в 2021 году, а затем проследует в Москву и Париж.

Команда кураторов под руководством Вальтера Смерлинга отобрала по всей Европе произведения 90 современных художников из 35 стран, объединив работы молодых авторов, например, Андреаса Ангелидакиса, Кати Новичковой и Екатерины Муромцевой, и таких знаменитостей, как Олафур Элиассон, Гилберт и Джордж, Аннетт Мессаже и Герхард Рихтер. Сами участники были активно вовлечены в процесс отбора, часто создавая новые работы специально для выставки. Сложная тематика при этом не умалчивалась, а воплощалась в картинах и скульптурах, пространственных инсталляциях и фотографиях, коллажах и рисунках, видео и цифровом искусстве. Общее в них - стремление к сообществу, основанному на многообразии, в котором каждый может проявить свою индивидуальность.

Как возник этот проект европейского сотрудничества? Почему именно эти три места - Берлин, Москва, Париж?

Вальтер Смерлинг, председатель кураторского комитета: Наша цель - общественный диалог на основе художественного. Проект "Многообразие. Единство" призван подать четкий проевропейский сигнал, выступить за диалог и культурную общность, что особенно актуально во времена социального раскола, политической немоты, усиления национализма, COVID-19 и фейковых новостей. Мы очень рады, что выставка станет неотъемлемой частью Года Германии в России и что президенты Германии, России и Франции заявили о готовности провести ее под своим патронатом.

Германия и Россия очень тесно и доверительно сотрудничают в области искусства и культуры

Партнер выставки - форум "Петербургский диалог". До сих пор он концентрировался в основном на политических и экономических вопросах. Откуда возник интерес к искусству?

Рональд Пофалла, председатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны: "Петербургский диалог" с самого начала придавал важное значение взаимному обмену в области искусства и культуры. Германия и Россия очень тесно и доверительно сотрудничают в этом направлении. Искусство - это приглашение обществ к диалогу, идеальное средство для того, чтобы понять друг друга. Проект "Многообразие. Единство" особенно ясно это выражает: выставка показывает разнообразие и многоголосие Европы и в то же время дает понять, насколько тесно мы все, от Востока до Запада, взаимосвязаны в общем культурном пространстве.

Финансируется ли выставка странами-участницами?

Вальтер Смерлинг: Выставка стала результатом усилий гражданского общества. Фонд искусства и культуры - это частное, некоммерческое объединение. Как и "Петербургский диалог", оно участвует в формировании общества. Важный вклад в реализацию проекта в Москве внесло также министерство иностранных дел ФРГ. С российской стороны в организации выставки принимает участие Государственная Третьяковская галерея. Другие страны на сегодняшний день еще не внесли свой вклад в финансирование. Важно признать и то, что выставка не могла бы состояться без поддержки наших спонсоров - Daimler, New Yorker, Meridian Capital - и особенно главного спонсора, Фонда Ларса Виндхорста. Выставки такого уровня с преимущественно частными источниками финансирования до сих пор не проводились, и мы очень благодарны за это плодотворное сотрудничество культуры и бизнеса.

"Освобождающая реальность"(Liberating reality). Автор: Шейла Хикс Фото: © Sheila Hicks and VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto: Cristobal Zanartu

Чего вы ожидаете от германо-российских отношений?

Рональд Пофалла: Долгая история очень разных взаимоотношений между нашими странами вызывает глубокую потребность в мире и сотрудничестве - как у жителей Германии, так и у россиян. Мой опыт показывает, что наши общества гораздо ближе друг к другу, чем государственная политика. Беседа между обществами, ведущаяся в рамках "Петербургского диалога" уже почти два десятилетия, придает толику стабильности германо-российским отношениям. Выставка "Многообразие. Единство" призвана расширить наше представление друг о друге и способствовать более глубокому взаимопониманию. Как и наш форум, она стимулирует диалог. Сегодня, во времена политической напряженности, нет ничего важнее, чем разговаривать друг с другом и обмениваться идеями. Искусство дает новые импульсы для этого. Оно может навести мосты и снова сблизить немецкую и российскую культуры.

Разве это не чистая утопия?

Вальтер Смерлинг: За кем мы признаем право на утопию, если не за художниками? Конечно, восприятие искусства не поддается прямому измерению. Но искусство - как и культура в целом - пробуждает новые мысли. Идея, что искусство наводит мосты, может показаться идеалистичной. Но она работает, как подтверждает опыт других межкультурных проектов. И это особенно важно, когда тормозится политический диалог, ведь искусство - часть фундамента нашего общества. Вместо бездейственных жалоб мы хотим посвятить себя укреплению взаимопонимания и идеи Европы как континента, признающего равноправие разности.

Прямая речь

Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры, Бонн:

Этот взгляд на "художественное лицо Европы" демонстрирует приверженность свободе, уважению, достоинству и толерантности, сохранению многообразия и праву на индивидуальность. В то же время художники показывают нам, насколько хрупки эти ценности и как нам всем важно отстаивать их.

Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи:

На что способно искусство сегодня, в столь сложном, наполненном конфликтами и разобщенном мире? Как выглядит европейское художественное самосознание и что значит национальная идентичность сегодня? Проект "Многообразие. Единство" рассматривает эти важные темы, представляя широкую панораму различных художественных подходов: хор голосов, побуждающий размышлять, анализировать, обсуждать, проявлять сострадание и испытывать сильные эмоции - и тем самым оставаться человеком в мире, который становится все враждебнее к основным человеческим ценностям.