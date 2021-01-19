Путин пока не запланировал общение с Трампом и Байденом

В графике президента России пока нет контактов ни с действующим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом США Джо Байденом.

На вопрос, будет ли Владимир Путин прощаться с Дональдом Трампом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Нет, пока не запланировано никаких контактов". "Они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет в графике президента", - добавил он.

О планах телефонного разговора Владимира Путина с Джо Байденом Песков также сказал: "Пока нет". "У них проблемы в США, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - уточнил он.