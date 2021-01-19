Уже в этом году мы сможем платить за проезд в метро одним взглядом. А по "Тройке" проедем даже в подмосковных автобусах. Это стало возможным благодаря введению новой билетной системы, которая "научилась" проводить мгновенные оплаты в условиях миллионного пассажиропотока.

Даже если Дед Мороз забыл и оленью, и пластиковую "Тройку", он все равно попадет в метро. Фото: ГУП "Московский метрополитен"

Уроки биометрии

О том, что FacePay вот-вот появится в метро, говорили и писали в течение всего 2020 года. Но именно сейчас стало достоверно известно: этот сервис вполне работоспособен и во многом готов к запуску.

Пресс-служба столичного департамента транспорта показала, как работает FacePay на примере человека в костюме Деда Мороза. Вот он подходит к турникетам и вдруг вспоминает, что забыл дома и "Тройку", и смартфон. Как платить? Только лицом! Возле одного из турникетов стоит специальная метка - "биометрическая оплата". Рядом с дверцами стоит "светофор": в одной из его секций - красный или зеленый свет, в другой - камера. С ее помощью нейросеть, которая с прошлого года работает на всех станциях метро, сопоставляет только что сделанный кадр с фотографией пользователя в личном кабинете транспортного приложения. Если все нормально, банк моментально списывает стоимость проезда с банковской карты, привязанной к аккаунту. Важно при этом, что нейросеть опознала даже человека в костюме Деда Мороза. Так что пассажира в обычной защитной маске должна признать и подавно.

"У такого способа оплаты - масса преимуществ, - рассказывает директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых. - Прежде всего это полностью бесконтактный способ оплаты, при котором не требуется дополнительных манипуляций с картой или смартфоном. При этом сам процесс такой же быстрый, как и оплата по NFC, а средство платежа невозможно потерять, украсть или подделать".

Каждый, кто захочет платить лицом, сможет это сделать с помощью приложения. Яркий пример - "Сбербанк-Онлайн". Уже сейчас все пользователи в разделе "Профиль" могут подписать согласие на обработку биометрических данных. Это стандартная процедура, разрешающая банку создавать базу фотографий, голосов и других аудиовизуальных признаков вашего "я". И, кстати, это согласие можно в любой момент отозвать. Но если все устраивает, то для оплаты лицом достаточно будет выбрать пункт в приложении, поместить овал вашего лица в заданную область дисплея - и все, вы "в теме". Как эта система будет работать применительно к нашему метро, узнаем совсем скоро.

Достаточно будет встать на эту метку... Фото: ГУП "Московский метрополитен"

Одна для всех

Наряду с биометрией московский транспорт в этом году порадует нас единой "Тройкой". Те, кто постоянно ездит между Москвой и Подмосковьем, прекрасно знают, как неудобно пользоваться несколькими абонементами, приложениями и картами. В Москве везде принимают "Тройку", а в Подмосковье в автобусах - "Стрелку". Не так давно власти обоих регионов задумались, как бы объединить транспортные системы. И выход был найден - мэрия столицы и правительство Подмосковья заключили соглашение со Сбербанком о создании единой билетной системы сети. Получилось совместное предприятие "СберТройка", которое координирует все вопросы по проекту. Функционирует все это так: регионы обеспечивают все виды транспорта валидаторами, принимающими "Тройку". А Сбербанк, как и в случае с биометрией, обеспечивает мгновенный перевод наличности.

...и посмотреть в такую мини-камеру. Фото: ГУП "Московский метрополитен"

"У нас и сейчас есть объединенная карта "Стрелка/Тройка", но фактически это были две разные карты на одном носителе, - объясняет вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. - Это два разных кошелька, разные системы лояльности: воспользоваться "Тройкой" в Московской области нельзя, как и "Стрелкой" в Москве. Единая билетная система исключит все эти неудобства для многих миллионов жителей, ежедневно перемещающихся между Москвой и областью".

Створки турникетов в подземке скоро будут открываться еще быстрее. Не успеете перед камерой и глазом моргнуть, как двери откроются

Вместе с "Тройкой" в Подмосковье придут и все сопутствующие сервисы, обратил внимание заммэра столицы Максим Ликсутов. Например, удобное приложение, которое позволяет удаленно пополнить кошелек. Да и бонусная программа целого ряда магазинов и салонов, привязанная к "Тройке", тоже будет доступна жителям региона-спутника.

Сканирование длится пару мгновений. FacePay вас узнал - двери открываются. Фото: ГУП "Московский метрополитен"

Объединенную "Тройку" сейчас тестирует так называемая фокус-группа - 500 добровольцев, проживающих в подмосковном Королеве. Именно там на прием московской карточки настроили 50 автобусов на двух маршрутах. Уже совершено более трех тысяч успешных валидаций. Так что, если не всплывет серьезных проблем, билетные системы Москвы и Подмосковья объединятся до конца зимы.

Знаете ли вы, что...

..."Тройка" совсем скоро станет виртуальной. В московском метро уже начали тестировать эту технологию. Первоначально испытания проводились в лаборатории, а теперь - в реальных условиях! Суть в том, что транспортная карта привязывается в Google Pay точно так же, как и обычный банковский пластик. Собственно нужен для этого только действующий модуль NFC, который сейчас есть почти в каждом смартфоне. Все это позволит пройти в метро, даже если вы забыли или потеряли "Тройку". Просто подносите смартфон к валидатору на турникете - и створки открываются.

Тесты пока идут для владельцев Android-смартфонов. "Мы работаем над тем, чтобы виртуальная "Тройка" в ближайшее время заработала и в кошельке Apple Pay, - добавил заммэра Максим Ликсутов. - Это даст возможность покупать билеты онлайн без подхода к желтому терминалу".

Кстати

Спросите у Александры

В московском метро активно работает чат-бот - искусственный интеллект, который отвечает на самые популярные вопросы о транспорте. Только за новогодние праздники Александра ответила более чем на 8 тысяч вопросов. Самые частые - про оплату проезда, схему метро и новые линии, удаленное пополнение "Тройки", а еще о том, где искать потерянные вещи. Метробот работает в приложении "Метро Москвы", "ВКонтакте", в Telegram и WhatsApp. Всего с момента запуска он ответил более чем на 61 тысячу вопросов.