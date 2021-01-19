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19.01.2021 14:02

Советы первой свежести

Как не разориться на продажах фермерских продуктов
Текст: Оксана Куропаткина (Руководитель сети магазинов "Зорька и Милка")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 8(8359)
Эпидемия и кризис 2020-го изменили рынок, заставив небольшие фермерские магазины закрыться и освободив торговые площади, но курс на здоровое питание не исчез. Россиянам по-прежнему интересны биологически чистые продукты. Но как в нынешних условиях открыть магазин крафтовых продуктов и выдержать конкуренцию на рынке? Даем семь советов.

Поставщики и качество

Если речь идет не о собственном производстве, то выбирать поставщиков нужно очень внимательно.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Рынок крафтовых и фермерских продуктов придирчив к качеству, поэтому ошибки тут недопустимы. В идеале нужно съездить на ферму и самостоятельно убедиться в том, что технологии соблюдены и продукт производится в подходящих условиях. Важен и вкус. Ведь если клиентам понравится товар, то за ним будут приходить снова и снова, а уровень лояльности к хорошей продукции в магазинах крафтовых продуктов в разы выше, чем в обычных магазинах.

Сотрудничая с поставщиками, следует постоянно анализировать, какие продукты пользуются большим спросом, а какие - меньшим. Это влияет и на планирование собственного производства: если успеть уловить тренд, можно лучше планировать закупку и производство. В итоге оборот будет выше. В сфере крафта спрос сильно зависит от обстоятельств: например, в пандемию росли продажи молочной продукции и снижались в кулинарии и при реализации скоропортящихся продуктов. Летом, когда ситуация стала почти нормальной, предпочтения вернулись на доковидный уровень, при этом выросла популярность фруктов и ягод, кондитерских изделий и свежих мяса и рыбы.

Путь до полки

Если вам важна репутация настоящего крафта, вы должны соблюдать главное правило, которое еще Булгаков описал в романе "Мастер и Маргарита": "Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя". Срок хранения натуральных продуктов очень недолог. Например, кисломолочка без стабилизаторов и консервантов хранится не дольше пяти-семи дней, а молоко - еще меньше. Поэтому необходимо сделать путь от производства до полки как можно более коротким. При этом важно позаботиться о самой транспортировке: так, молоко перевозят только в емкостях из специальных материалов, в противном случае продукт может быстро испортиться.

Также заранее подготовьте склад, тем более если планируете открывать интернет-магазин. Онлайн-продажи растут этой зимой и из-за погоды, и из-за второй волны коронавируса.

Геотаргетинг

При выборе места под будущий магазин пользуйтесь сервисами геотаргетинга. Это важно для любой торговли, но особенно актуально для рынка крафтовой еды, потому что в этом сегменте большая часть продаж совершается все еще в магазинах, а не онлайн. Выбирая локацию, проведите глубокий анализ трафика. Вам нужно быть уверенными, что там, где вы откроете точку, люди ее заметят.

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Смотрите и на общую ситуацию в стране: так, в первую волну самоизоляции те магазины, что находятся в центре и работают на офисном трафике, еле выдержали испытание на прочность, а некоторые и вовсе пришлось закрыть. Магазины в спальных районах, напротив, оказались в выигрыше.

Конкуренция

Несмотря на то что рынок пока еще не перенасыщен игроками, вам нужно постоянно мониторить, что делают конкуренты. Сверяйте цены и ассортимент: важно, чтобы ваша продукция не была существенно дороже аналогичной у конкурента. Кроме того, такой анализ может мотивировать вас на развитие: вполне вероятно, что вы вдохновитесь какими-то маркетинговыми идеями или узнаете о новом продукте на рынке крафта.

Кулинария

Значительную часть ассортимента в магазине крафтовых продуктов составляет кулинария, то есть уже готовые блюда. Особенно важен этот отдел, если ваш магазин находится вблизи бизнес-центров: офисные сотрудники будут приходить к вам на обед. В кулинарии тоже нельзя пренебрегать качеством и вкусом, поэтому найдите хорошего бренд-шефа. Если он сможет предложить по-настоящему интересные рецепты или переосмыслить уже существующие, клиенты это оценят и будут возвращаться именно за этими блюдами.

Да, в самоизоляцию эта полка не пользовалась популярностью, но, будем надеяться, скоро все станет как раньше, и тогда ни один офисный сотрудник не откажется от вкусного и сбалансированного обеда из супа, горячего и салата.

Маркетинг

Общение с целевой аудиторией - это сильный инструмент, поэтому заведите собственный блог на сайте и страницы в социальных сетях.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Говорите с вашими клиентами: рассказывайте о сильных сторонах продукции, ее полезных свойствах, показывайте экскурсии с ферм и обсуждайте другие интересные подписчикам темы. По данным социологов, 38 процентов россиян узнают новости из социальных сетей, а постоянное присутствие вашего магазина в инстаграм-ленте потенциальных покупателей формирует у них доверие к вашей продукции и желание попробовать ее.

Команда

В работе магазина важна не только внешняя составляющая, но и внутренние процессы. Особенно когда речь идет о маленькой точке, где вся ее команда становится в какой-то мере семьей. Отнеситесь внимательно к подбору сотрудников, ведь именно продавцы создают настроение и атмосферу в магазине. Крафтовые и натуральные продукты ассоциируются с чем-то теплым и домашним, и здесь стереотипы сыграют вам на руку - их лучше укрепить, чем разрушить. В нашем случае команда прошла тяжелое испытание самоизоляцией. Вместо увольнений мы пересмотрели штатное расписание, а освободившихся продавцов и баристу временно перевели на склад и в доставку.

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