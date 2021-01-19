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19.01.2021 14:12
Рубрика: Общество

Обед по расписанию

Как рязанский предприниматель пережил "ковидный год"
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 8(8359)
Минувший год выдался непростым для малого бизнеса. Господдержка помогла многим удержаться на плаву, но были и те, кто не смог воспользоваться помощью государства. Кто-то потерял бизнес, другие вспомнили "серые" схемы. Рязанский предприниматель Траян Мереуца за этот год собрал чуть ли не все возможные для малого бизнеса беды. Но не ушел в тень, не озлобился на весь мир, даже находил в себе силы помогать другим.
Фото: EPA-EFE/Andrea Merola
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- Я - офицер с боевым прошлым, я не могу иначе. У меня честный бизнес, и помогать людям надо. Это моя принципиальная позиция, - без лишнего пафоса замечает бывший пограничник.

Его бизнес - столовая и поставки комплексных обедов в контейнерах по договорам аутсорсинга с предприятиями. Весной он заявил, что готов поставлять бесплатные обеды волонтерам, помогавшим людям в самоизоляции. Пообещал - выполнил, несмотря на все неприятности, с которыми пришлось столкнуться. О том, насколько актуальна была его благотворительность, говорит хотя бы такой факт: в конце года он в числе волонтеров, которые участвовали в федеральной акции взаимопомощи "#МыВместе", получил президентские награды - памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" и грамоту от президента РФ.

Весной в связи с корнавирусными ограничениями столовую пришлось закрыть. Но оставался контракт с предприятием. "Пока будем кормить завод", - пояснил тогда же Траян Мереуца и с энтузиазмом принялся рассказывать про свой бизнес. Комплексный обед - это первое, гарнир, основное блюдо (мясо или рыба, котлета) плюс салат, хлеб, сок. Готовят все по сборнику рецептов, но порции делают чуть больше. Общий вес - около килограмма, все упаковано в контейнер с вилкой и ложкой. Заодно предупредил, что далеко не все "ленч-боксы" можно разогревать в микроволновке - он специально изучил этот вопрос, когда только начинал свое дело.

Однако 30 апреля завод расторг договор ауртсорсинга, но еще оставался некоторый объем дистанционных продаж. Затем работу общепита разрешили с соответствующими санитарными ограничениями. Увы, по словам Мереуца, месяца закрытых дверей хватило, чтобы люди забыли дорогу в столовую. В мае пришлось отправить почти всех работников в отпуск - осталась "одна кухонька", в которой работал один повар. Кормили волонтеров - Траян Васильевич лично развозил для них комплексные обеды.

"Людей выгонять рука не поднималась - все были в вынужденных отпусках"

Получил отсрочку налоговых платежей. А вот другими предложениями господдержки воспользоваться не удалось - задекларированная основная сфера деятельности не вошла в список наиболее пострадавших по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

- Так сложилось, что записанная в ОКВЭД, как основная деятельность - не общепит: по документам - это не основное мое занятие. Все по закону, но в сложившейся ситуации под льготы не попал. Когда начинал бизнес, конечно, не мог предусмотреть подобную ситуацию, - пояснил Траян Мереуца.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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В таком положении оказались многие предприниматели малого бизнеса. В интернете же появилось обилие советов, как скоренько изменить код в ОКВЭД, и предложения сделать это за определенную плату. Впрочем, во второй половине года власти внесли поправки, и часть льгот стала доступной и для таких, как наш рязанский предприниматель.

- Людей выгонять рука не поднималась - все были в вынужденных отпусках на две трети ставки. В июле позвонили из одного банка и предложили кредит под два процента с условием сохранения рабочих мест. Пояснили, что теперь эта льгота доступна и по вторичному коду. Обрадовался, взял кредит. Заплатил за аренду, расплатился с людьми. Но в результате лучше не стало. Примерно за месяц до предложения банка уволилась помощник повара - нашла работу с более высоким заработком. Банк поднял документацию и посчитал, что я не сохранил 90 процентов коллектива: в июне числилось семь человек, в июле - шесть, а это уже 83 процента. Как следствие, банк потребовал вернуть кредит за год, да еще и под 20 процентов. Теперь я оказался должен банку почти миллион, и где брать эти деньги, не знаю, - рассказал Траян Мереуца.

Траян Мереуца руки не опускает. В октябре заключил контракт с одним из рязанских заводов. На предприятии им выдели помещение под столовую - старое, давно не видевшее ремонта. Своими силами Мереуца с коллективом привели его в порядок. Правда,пришлось к тому времени продать машину. Но, думал, что дело того стоит - на заводе работают пятьсот человек . Оказалось, все не так гладко. Обедать приходят 30-40 человек в день. В основном ИТР, у кого заплата побольше, а рабочий заработок зависит от выработки.

- Я завишу от платежеспособности людей, - поясняет бизнесамен. - А они приходят, видят: стоимость комплексного обеда - 175 рублей. Говорят, для них это дорого. Но ниже просто некуда, в городских кафе то же самое намного дороже.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Попытался Траян Мереуца поучаствовать в госзакупках. Когда увидел подходящий лот - "Оказание услуг по предоставлению благотворительного питания гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации" - обрадовался. Оказалось, поспешил. В конкурсной документации рязанской мэрии главным критерием оказалась вовсе не цена, а деловая репутация: приоритет компании, чаще других выигрывавшей тендеры госзакупок, имеющей больше почетных грамот за работу и большее число поваров, а также столовую в центре города. По мнению Мереуца, эти требования составлены под одно определенное муниципальное предприятие. О чем он и написал в облпрокуратуру. При поддержке регионального бизнес-омбудсмена получил ответ из регионального УФАС, куда были перенаправлены все его жалобы. В ведомстве подтвердили, что мэрия при проведении этих закупок нарушила законодательство: возбуждено административное дело, ведется расследование. Реакция городской администрации была неожиданной: новых торгов не назначили, но заявили, что в связи с пандемией горячих обедов для нуждающихся не будет - выдадут сухие пайки.

- Мы все выдержим, со всем справимся., - говорит предприниматель. - Но хочется справедливости.

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