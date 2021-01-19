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19.01.2021 14:08
Рубрика: Общество

Краснокнижных животных Москвы покажут онлайн

Текст: Ирина Огилько

В столице завершают работу над новым изданием "Красной книги Москвы". До конца года новая книга выйдет в бумажном варианте, а сейчас познакомиться с редкими видами птиц, животных и растений можно в онлайн-проекте, созданным комплексом городского хозяйства Москвы. Подробности узнал корреспондент "РГ".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Благодаря проекту узнать можно про синеголовник плосколистный, чомгу, краснобрюхую жерлянку, мхи и водоросли и многих других редких представителей столичной флоры и фауны. Ежедневно в Instagram-профиле публикуется информация об одном представителе флоры или фауны, к сожалению, попавшем на страницы столичной Красной книги. Рассказ сопровождается описаниями, фотографиями и видеороликами.

Как сказали в комплексе городского хозяйства, этот проект поможет познакомить большее число людей с редкими обитателями лесов, парков, водоемов и других территорий города, и таким образом защитить флору и фауну от уничтожения.

Проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 "краснокнижниках" столицы, их внешнем виде и образе жизни, познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых упоминаются редкие виды Москвы.

Напомним, что в 2020 году специалисты ГПБУ "Мосприрода" провели 315 учетов животного и растительного мира столицы и зафиксировали на природных территориях более 40 видов птиц и более 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Москвы.

Отметим, что у столицы "Красная книга" появилась в 2001 году. В 2010 году выпущено второе издание Красной книги, а в 2013-м появилось издание с уточненным списком "краснокнижников".

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