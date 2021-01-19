Кто в Москве имеет право на субсидию по оплате коммуналки и как ее получить

Несмотря на пандемию и вызванные ею дополнительные расходы, столичные власти не урезали бюджетные статьи, касающиеся социальной защиты москвичей. Напротив, на соцнужды в этом году потратят даже больше - почти 57% городского бюджета, или около 1,8 триллиона рублей. Часть этих денег направят на оплату жилищно-коммунальных услуг - это позволит частично, а иногда и полностью освободить от этого бремени льготников и москвичей с низкими доходами. Так кто же в Москве может платить за коммуналку со скидкой и как ее получить, даже если вы не льготник? Корреспондент "РГ" узнал ответы на эти вопросы.

Вам скидочка положена

Напомню, с 1 января в столице подорожали жилищные услуги - платежки с подросшими цифрами москвичам еще предстоит получить. Дороже стали обслуживание жилья, капитальный ремонт и социальный найм. Последний касается только тех, кто живет в квартирах, принадлежащих государству, - это, например, горожане, до сих пор не занявшиеся приватизацией. А вот за обслуживание жилья и капремонт больше теперь будут платить почти все. Первый тариф вырос для живущих выше первого этажа в домах с лифтом и мусоропроводом с 30,49 до 31,89 рубля с "квадрата" общей площади квартиры. У обитателей других домов цифры немного отличаются, но порядок роста примерно такой же. А капремонт подорожал для всех одинаково - с нынешних 18,86 рубля до 19,52.

Многие льготники, впрочем, роста могут не заметить или он будет близок к статистической погрешности. К примеру, одиноко проживающие неработающие москвичи старше 80 лет вообще не платят за капремонт, а люди старше 70 лет платят только половину. Касается это, правда, только соцнормы жилья - для одинокого человека она составляет 33 "квадрата". От оплаты капремонта освобождены участники Великой Отечественной войны, их семьи и некоторые другие категории. Но большинство льготников платят за капремонт половину, как и за многие другие жилищно-коммунальные услуги. Все зависит от статуса конкретного льготника, состава семьи, площади квартиры и других факторов.

Всем льготникам в 2021 году можно не беспокоиться - город сохранил все льготы, субсидии и другие меры поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготами в этой сфере, напомню, пользуются в общей сложности 3,6 миллиона москвичей, то есть почти каждый третий житель столицы, 52 категории - от многодетных семей до ветеранов. Но если со льготниками все довольно просто - есть список льгот и положенные для них скидки, то субсидии для многих остаются темой не совсем понятной. Между тем их получают более миллиона москвичей, или 650 тысяч семей. На субсидии могут рассчитывать те, кто отдает за ЖКУ более десятой части семейного бюджета. Москва в этом плане лидер среди регионов - во многих субъектах планка для получения компенсаций находится на уровне 22%, в столице же она более чем вдвое ниже.

В среднем - 2700 рублей

Средний размер субсидии на семью в столице составляет почти 2,7 тысячи рублей. Сумма зависит от разницы между доходами и расходами на ЖКУ - субсидия должна быть такой, чтобы оплата платежки не отнимала более 10% заработка. Важно понимать, что вместе с ростом тарифов на ЖКУ растут и максимальные доходы семей, с которыми можно рассчитывать на такую компенсацию. К примеру, если вы не льготник, живете один в собственной квартире и платите за капремонт, то субсидию можете оформить, если ваш доход не превышает 49 684,40 рубля. Еще в декабре эта сумма была меньше почти на 700 рублей - она выросла из-за повышения тарифов. Соответственно выросло и число тех, кто имеет право на компенсацию. Если в семье два человека, то финансовый "потолок" для субсидии равен 76 989,60 рубля, а для троих он составит 107 304,60 рубля. Но имейте в виду - даже если ваши доходы меньше, но за коммуналку вы отдаете менее 10%, то субсидию не оформят. Приходит она, кстати, прямо на банковскую карточку.

В городском центре жилищных субсидий говорят, что почти 80 процентов получателей этих выплат - семьи пенсионеров. Даже если они получают какие-то льготы, это не отнимает права на субсидию, как, впрочем, и отсутствие льгот. Кроме пенсионеров компенсации в столице получают студенты, безработные, многодетные, одинокие матери и многие другие.

Подать заявление о предоставлении субсидий москвичи могут онлайн на сайте мэрии mos.ru - там есть подробная инструкция о том, как это сделать. Также можно обратиться в центры госуслуг "Мои документы". Если вы уже получаете субсидию, но срок ее предоставления истекает до 1 апреля этого года, то обращаться за продлением не нужно - из-за пандемии деньги продолжат платить еще полгода в беззаявительном порядке. Такое решение принято на федеральном уровне.

Конкретно

Какие документы нужны для оформления субсидии?

Паспорта заявителя и всех членов его семьи, для членов семьи младше 14 лет - свидетельства о рождении;

- справки о доходах или их отсутствии у заявителя и всех членов семьи старше 16 лет за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления (документ не нужен, если семья состоит только из пенсионеров, каждый из которых не работает дольше 6 месяцев). Студенты могут предоставить справку об отсутствии стипендии;

- если вы оплачиваете коммунальные услуги не по Единому платежному документу, приложите последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности;

- реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда вы хотите получать субсидию.

Кстати

Мораторий закончился

1 января в России закончился срок действия моратория на отключение коммунальных ресурсов и начисление штрафов и пеней за просрочку оплаты ЖКУ. Его ввели еще в апреле в качестве одной из антикризисных мер - россияне могли не платить за коммуналку без риска остаться без света или газа и не рискуя получить пени или штраф. Однако от оплаты услуг это не освобождало. Так что если у вас есть долги, то поспешите их погасить, иначе придется платить пени, а то и лишиться ресурсов.