Вакцинация от коронавируса доступна практически всем. Ее можно сделать в одном из 115 пунктов при поликлиниках или в мобильном, сеть которых растет. Пока одни раздумывают, не слишком ли это рискованно, другие уже сделали ее. Таких в городе более 190 тысяч. "Как изменилась после этого жизнь людей? - задал вопрос корреспондент "РГ" смельчакам из соцслужбы, которые находятся в группе риска.

Галина Чупахина, завфилиалом терцентра "Восточное Измайлово", 60 лет:

- Прививку сделала в октябре, когда шли испытания "Спутника V". Побочек не испытала. Показалось, что вкололи витамины - настолько бодрее себя почувствовала. Наверное, произошло это от того, что ушел страх заболеть. Под моим началом работает 150 человек, есть среди них и переболевшие. Я, контактируя с ними, не заразилась. И живу теперь той же жизнью, которой жила, пока не прозвучало страшное слово ковид. Всем рекомендую сделать прививку. Только так можно не оглядываться - в маске ли окружающие. Среди знакомых многие вакцинировались, но я не знаю ни одного человека, который перенес бы это тяжело.

Дмитрий Поваляев, начальник филиала территориального центра соцобеспечения "Тушино", 34 года:

- Записался на прививку, как только это стало возможно - 5 декабря, а 26 декабря ввели второй компонент. Один день слегка поболело место укола и до 37,5 поднялась температура. Ерунда. А морально чувствую себя иначе. Словно камень с души упал. Все время пандемии я переживал за родителей - им за 60. Надо бы помочь, а я боюсь - не принесу ли заразу? Не ходил в гости к ним без маски и перчаток, а все равно чувствовал себя словно на пороховой бочке. Другое дело сейчас. Даже тест на уровень антител еще не сдавал, но все равно уверен: все, что нужно для защиты, я сделал.

Никаких побочек не ощущалось. Даже показалось, будто бы с вакциной и витамины вкололи

Алеся Буренина, завфилиалом ГБУ "Щербинский", 40 лет:

- Сезонные прививки делаю всегда, сделала без особых раздумий и от коронавируса. Работа моя связана с помощью семьям с детьми, есть среди них и неблагополучные. А я хожу по квартирам, встречаюсь с ними, а потом возвращаюсь домой, где меня ждут семнадцатилетняя дочь и два сына - 14 и 10 лет. Мне хотелось быть уверенной, что я не заражу их опасным вирусом. После прививки появилось ощущение: я и дети под защитой.