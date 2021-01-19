На какую поддержку из бюджета могут рассчитывать москвичи в 2021 году?

С начала этого года московские власти повысили практически все существующие социальные выплаты. Они увеличены на 3,7%. Несмотря на тяжелый 2020 год, столица не собирается снижать расходы на поддержку горожан. В 2021 году ее получат семьи с детьми, пенсионеры, ветераны, долгожители и другие категории - в общей сложности каждый третий москвич или более чем четыре миллиона человек.

Напомню, в бюджете столицы на соцсферу запланировано 1,8 триллиона рублей, из которых на поддержку жителей - порядка 570 миллиардов рублей. В частности, в новом году проиндексированы социальные выплаты старшему поколению. Минимальная пенсия с доплатой увеличилась до 20 222 рублей. Это на 722 рубля больше, чем в прошлом году. Индексация коснулась около 400 тысяч неработающих пенсионеров.

Повысились и ряд других выплат - ветеранам, реабилитированным гражданам, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, а также юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Кроме того, с нового года в столице официально появилась льготная категория граждан "дети войны" - москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты для них составляет 1643 рубля. Она заменила установленную ранее выплату в 1584 рубля родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Изменения коснулись 71,5 тысячи москвичей. Для получения средств им не нужно подавать никакие заявления. Деньги начисляют на основании сведений, которые уже есть у столичных органов социальной защиты населения.

Город заботится и о своих самых маленьких жителях. С 1 января этого года социальные выплаты семьям с детьми выросли на те же 3,7%. Увеличение пособий коснулось 262 тысяч детей из малообеспеченных семей и 420 тысяч детей из многодетных семей, а также 35,5 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет.

Практически все существующие социальные выплаты увеличены на 3,7%

Забота о малышах, живущих в приемных семьях, в столице была всегда. При усыновлении ребенка родителям выплачивается единовременная выплата в размере пяти прожиточных минимумов (90 145 рублей), на второго усыновленного ребенка - семь (126 203 рубля), на третьего и последующих детей - 10 прожиточных минимумов (180 290 рублей). В этом году выплаты на содержание детей увеличены, и семья может получить ежемесячное вознаграждение за ребенка без инвалидности - 17 318 рублей, за ребенка-инвалида - 29 441 рубль. Вознаграждение получает один из замещающих родителей, если в семье воспитывается один или двое приемных детей. Если больше, то оба родителя - за каждого приемного ребенка.

Кроме этого, на 3,7% выросла сумма поддержки, предназначенная на покупку одежды, личных вещей, питания и всевозможных других детских товаров. "РГ" публикует список тех, кто может рассчитывать на пособия и выплаты в столице в 2021 году, и указывает размер этой помощи.

Справка "РГ"

Полный перечень городских пособий и доплат доступен на сайте: mos.ru/dszn/function/.