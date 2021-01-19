Сейчас в столице более 600 ТЦ, крупных порядка 200. Достаточно ли этого для мегаполиса с населением порядка 15 миллионов? "Показатель обеспеченности торговыми центрами в Москве - один из самых низких в Европе, поэтому у нас есть потенциал", - считает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank. В новом году в городе запланирован рекордный объем ввода таких объектов общей арендной площадью почти 1 миллион квадратных метров. Но если коронакризис не отступит, реально появиться могут лишь 400 тысяч "квадратов", что тоже немало.
Аналитик компании JLL Полина Брицкая считает, что в Москве уже достаточно высокий уровень насыщенности торговыми площадями - 444 "квадрата" на 1000 жителей. Тем не менее остаются районы и округа, в которых ТЦ не хватает. К примеру, в ВАО, где проживают около 1,5 миллиона человек, приходится всего по 152 "квадрата" на 1000 жителей. "Таким районам нужны крупные моллы. Так что суперрегиональный торговый центр "Город Косино" с ледовой ареной и спортивной инфраструктурой, который откроется в этом году, там окажется весьма кстати", - продолжает Брицкая.
Отчасти с ней соглашается Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, уточняя, что в районах имеет смысл строить классические центры до 40 тысяч квадратных метров. Из самых ожидаемых таких проектов года - подземный ТРЦ "Павелецкая плаза" с арендной площадью 33 тысячи квадратных метров, а также центры ADG Group, занимающейся перестройкой старых кинотеатров в новые ТЦ под "Место встречи". Будут ли они востребованы, учитывая, что их посещаемость уже снизилась на 10-15%? Эксперт уверена: когда пандемия останется в прошлом, горожане вновь начнут посещать торговые центры, онлайн-шопинг не сможет полностью вытеснить физические покупки.
Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group, обещает уже в первом полугодии открытие шести новых районных центров на месте кинотеатров, а полностью завершить проект, в рамках которого всего в городе появятся 39 ТЦ - в 2022 году. По его наблюдениям, посещаемость первых семи центров радует. "У москвичей там есть возможность купить все самое необходимое, пообедать в фуд-холле, послушать с соседями лекцию и посетить мастер-класс", - продолжает Печерский. Рост посещаемости после пандемии отмечают в ряде центров. В крупных ТЦ, удаленных от населенных районов, дела обстоят хуже. Многие ретейл-парки опустели, как только люди осознали серьезность пандемии, а формат магазина у дома стал как никогда популярен.