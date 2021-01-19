Несмотря на пандемию, по итогам года столица впервые обогнала регионы по вводу в строй новых ТЦ. Их открылось 11, запуск еще порядка 20% перенесен на 2021 год. В итоге и в этом году Москву ожидает рекордное число открытий ТЦ. Но нужны ли крупные моллы горожанам, которые за время самоизоляции все чаще отказываются от шопинга, заменяя его покупкой онлайн? Эксперты сходятся во мнении: ТЦ как места отдыха москвичам нужны, но только небольшие и не на окраине.

Сейчас в столице более 600 ТЦ, крупных порядка 200. Достаточно ли этого для мегаполиса с населением порядка 15 миллионов? "Показатель обеспеченности торговыми центрами в Москве - один из самых низких в Европе, поэтому у нас есть потенциал", - считает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank. В новом году в городе запланирован рекордный объем ввода таких объектов общей арендной площадью почти 1 миллион квадратных метров. Но если коронакризис не отступит, реально появиться могут лишь 400 тысяч "квадратов", что тоже немало.

Аналитик компании JLL Полина Брицкая считает, что в Москве уже достаточно высокий уровень насыщенности торговыми площадями - 444 "квадрата" на 1000 жителей. Тем не менее остаются районы и округа, в которых ТЦ не хватает. К примеру, в ВАО, где проживают около 1,5 миллиона человек, приходится всего по 152 "квадрата" на 1000 жителей. "Таким районам нужны крупные моллы. Так что суперрегиональный торговый центр "Город Косино" с ледовой ареной и спортивной инфраструктурой, который откроется в этом году, там окажется весьма кстати", - продолжает Брицкая.

Отчасти с ней соглашается Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, уточняя, что в районах имеет смысл строить классические центры до 40 тысяч квадратных метров. Из самых ожидаемых таких проектов года - подземный ТРЦ "Павелецкая плаза" с арендной площадью 33 тысячи квадратных метров, а также центры ADG Group, занимающейся перестройкой старых кинотеатров в новые ТЦ под "Место встречи". Будут ли они востребованы, учитывая, что их посещаемость уже снизилась на 10-15%? Эксперт уверена: когда пандемия останется в прошлом, горожане вновь начнут посещать торговые центры, онлайн-шопинг не сможет полностью вытеснить физические покупки.

Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group, обещает уже в первом полугодии открытие шести новых районных центров на месте кинотеатров, а полностью завершить проект, в рамках которого всего в городе появятся 39 ТЦ - в 2022 году. По его наблюдениям, посещаемость первых семи центров радует. "У москвичей там есть возможность купить все самое необходимое, пообедать в фуд-холле, послушать с соседями лекцию и посетить мастер-класс", - продолжает Печерский. Рост посещаемости после пандемии отмечают в ряде центров. В крупных ТЦ, удаленных от населенных районов, дела обстоят хуже. Многие ретейл-парки опустели, как только люди осознали серьезность пандемии, а формат магазина у дома стал как никогда популярен.