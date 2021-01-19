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19.01.2021 00:08
Рубрика: Общество

Запустили "Спутник V"

От COVID-19 планируется привить более 3 миллионов жителей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8359)
В Подмосковье планируют привить от COVID-19 более 3 миллионов человек. Губернатор области Андрей Воробьев объявил о готовности к массовой вакцинации и поручил довести до каждого жителя информацию о том, как быстрее и проще сделать прививку. "Сделайте запись максимально удобной для жителей", - поручил он, проводя видеосовещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.
Один из первых подмосковных пунктов вакцинации, открывшийся в Домодедово. Фото: Константин Завражин/РГ Один из первых подмосковных пунктов вакцинации, открывшийся в Домодедово. Фото: Константин Завражин/РГ
Один из первых подмосковных пунктов вакцинации, открывшийся в Домодедово. Фото: Константин Завражин/РГ

Для этого на портале областного правительства уже разместили интерактивную карту пунктов вакцинации. Сейчас их 93, до конца февраля откроют еще 127, таким образом в регионе будут работать 220 прививочных кабинетов. В их числе - 25 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, оборудованных морозильными камерами для перевозки и хранения вакцины. Они поедут в сельскую местность, давая возможность без лишних хлопот привиться жителям деревень и садоводческих товариществ, а также на предприятия. "Выездная вакцинация трудовых коллективов у нас начнется с 21 января", - сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. А еще власти планируют открывать мобильные пункты вакцинации в торговых центрах, парках и прочих местах массового скопления граждан, как это делается в сезонную прививочную кампанию против гриппа. "На этой неделе запустим пробную акцию в Домодедове, выставив пункт в парке "Елочки" и еще один - на площади у городской администрации", - уточнила Стригункова.

Вакцинироваться в начале 2021 года сможет каждый седьмой россиянин

Записаться на вакцинацию можно тремя способами. Первый - через государственный или областной порталы госуслуг. Те, кто с интернетом не очень дружен, могут позвонить в call-центр по короткому номеру 122 - это второй способ для записи. Но наибольшей популярностью пользуется третий способ - личный визит в поликлинику. "Люди приходят на прием к специалистам, им напоминают о том, что есть возможность пройти вакцинацию, и при согласии тут же записывают", - говорит министр. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 23 тысяч жителей Подмосковья и подавляющее большинство по записи в поликлиниках. "Активно записываются жители старше 60 лет, в некоторых пунктах вакцинации таких желающих - до 60 процентов", - добавляет Стригункова. А еще врачи предлагают привиться пациентам в стационарах - при отсутствии показаний, конечно. Прививку ставят за два дня до выписки, чтобы у врачей было время понаблюдать за состоянием пациента еще в больничных стенах. По словам главы областного минздрава, обычная реакция у получивших вакцину - небольшое повышение температуры на пару дней. А у части пациентов и этого нет - организм вообще никак не реагирует на прививку.

По словам Стригунковой, на сегодняшний день в очереди на прививку уже стоят порядка 5 тысяч человек. К слову, прививают жителей Подмосковья вакциной "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В этом месяце в регион должно поступить 87 900 доз вакцины, в феврале ожидается поставка 205 700 доз, в марте - еще 300 тысяч. "Мы уже привили 900 человек. И в листе ожидания стоят еще порядка 600", - рассказывает главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов. А в одном из трех городских прививочных пунктов нам встретилась семья Архиповых - Натальяю и ее мама Марина Николаевна. Пришли прививаться обе. "Я врач-педиатр. Одна воспитываю ребенка, мама мне помогает. Пришла прививаться, потому что понимаю все риски: работаю с заболевшими детьми, могу заразиться сама и заразить маму", - объяснят Наталья. А у Марины Николаевны, которой немного за 60, своя мотивация: "Устала бояться лишний раз выйти из дома".

Сегодня в области работают 93 пункта вакцинации, к марту их будет 220

Врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Марина Сычева сама вакцинировалась одной из первых, а теперь прививает других. "Работаем с 8 утра до 8 вечера, и народ все время идет, - констатирует она. - Чаще всего говорят: мы уже планируем летний отпуск. Хотим отдыхать и при этом чувствовать себя уверенно". В Мытищах лист ожидания на вакцинацию состоит из 423 фамилий и дальше, как считают врачи, он будет только расти. Люди устали от ограничений, от постоянных переживаний за здоровье - свое и близких - и поэтому идутпрививаться.

Кстати

В Подмосковье много трудовых мигрантов. Они работают на стройках, в общественном транспорте, в ЖКХ. Могут ли эти граждане рассчитывать на прививку от коронавируса? "Коронавирусная инфекция внесена в список общественно опасных заболеваний, профилактика и лечение которых осуществляются строго в рамках ОМС. Если у трудового мигранта есть полис обязательного медицинского страхования, он может вакцинироваться в любом прививочном пункте", - объяснили "РГ" в областном минздраве. Вместе с полисом ОМС нужно предоставить паспорт.

У нелегальных мигрантов и тех, кто по каким-то причинам не имеет полиса ОМС, возможности получить вакцину нет.

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