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19.01.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

Под Рязанью СК проверит информацию об оставшихся без жилья погорельцах

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области следователи начали проверку информации о бездействии властей при расселении аварийного барака и предоставлении жилья погорельцам, сообщили в СК. Жители сгоревшего дома рассказали об этом накануне в эфире Первого канала.

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Следствием установлено, что на улице Вишневая села Новоселки Рязанского района в декабре прошлого года сгорел барак, в котором проживали шесть семей. Дом был уничтожен полностью, один человек погиб, пять семей, в том числе многодетные, остались без жилья.

Погорельцы утверждают, что беды можно было избежать, если бы признанный аварийным барак был своевременно расселен. Как рассказала многодетная мать Светлана Абрамова, сейчас они живут в съемной однокомнатной квартире, которую снимают за свой счет. Власти жилья им не предложили.

СК по региону начал проверку, которая поможет установить все обстоятельства и причины случившегося. Следствием изымается документация. По результатам будет дана оценка действиям властей, уточнили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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