Схему размещения нестационарных торговых объектов поменяют в столице Черноземья в 2021 году. Статус-кво сохраняется до 13 мая, но предприниматели уже бьют тревогу. По их мнению, правила, установленные городскими властями, слишком жесткие.

Положение и дело

- По федеральному законодательству у предпринимателей, с которыми заключены действующие договоры на аренду участков, должно быть преимущественное право на ее автоматическое продление. Сейчас в Воронеже хотят ограничить это право одним шестилетним сроком. И то не для всех, - рассказала юрист Воронежского областного объединения предпринимателей Елена Арапова. - В итоге люди, которые работают на одном месте много лет, не знают, сохранят ли его за ними впредь.

В мэрии подтвердили, что в Положение о порядке размещения НТО на территории Воронежа планируется внести изменения, согласно которым преимущественное право продления аренды будет даваться однократно в 2021 году предпринимателям, добросовестно исполнявшим условия договоров. В дальнейшем места будут разыгрывать на аукционе, и победитель получит также однократное право на продление договора автоматом.

"Это обусловлено тем, что в Воронеже большинство владельцев НТО неоднократно использовали преимущественное право на размещение торговых объектов (более 20 лет подряд: с середины 1990-х - по ордерам, с 2011 года - по схеме), - пояснили "РГ" в администрации города. - Несмотря на то что преимущественное право изначально принадлежит "титульному" собственнику, в результате заключенных переуступок прав им пользуются последующие владельцы. Фактически деятельность в нестационарной торговле монополизирована в связи с отсутствием конкурентного способа определения участников рынка".

Вместе с тем власти рассчитывают увеличить сроки действия договоров аренды до шести, десяти и 15 лет. То есть те, кто получит разрешение на установку НТО после 13 мая 2021 года, с учетом преимущественного права смогут работать на своем месте 12, 20 и 30 лет, подчеркнули в мэрии.

Преимущественное право будет предоставлено при условии, что местонахождение и ассортимент киоска соответствуют схеме размещения НТО, а внешний вид и размеры - определенным архитектурным решениям. Также у владельца не должно быть долгов по арендной плате и нарушений, связанных с оборотом алкоголя и табачной продукции.

Финансовый навес

- Перед введением новой схемы НТО власть хочет принять срочное решение по дизайн-регламенту. После перезаключения договоров предпринимателям придется за свой счет убрать старые киоски и поставить новые, полностью стеклянные. Хотя в нашем климате это экономически неэффективно: зимой холодно, летом жарко, - прокомментировала Арапова. - Мы бьемся насчет процента остекления, цвета киосков, типа рольставней (их предлагают делать только внутри, что бессмысленно в проблемных микрорайонах)... Управление архитектуры и управление по предпринимательству не соглашаются с нашими доводами. Мол, попробуйте выполнить требования - а если в дизайн-проекте есть какие-то изъяны, мы их увидим на практике. Стоимость киоска - от 500 тысяч. В рамках новых архитектурных решений она будет еще выше. Это слишком большие деньги для эксперимента, их нет ни у торговых сетей, ни у владельцев одного-двух киосков. Где-то власти предусматривают субсидии на замену НТО, где-то отсрочку по оплате торгового места. У нас - ничего.

Чиновники, в свою очередь, уверяют, что, хотя единые требования к киоскам и существуют, допускается разработка индивидуальных решений, которые должны вписываться в существующую архитектурную среду.

"Требований к внутреннему наполнению НТО со стороны администрации Воронежа нет. Предприниматели вправе размещать любое технологическое оборудование, в том числе и рольставни. Постановление N 410, принятое в 2021 году, лишь дополняется типовыми решениями. Типовые решения из предыдущей редакции постановления остаются без изменения. Таким образом, у предпринимателей будет выбор между реконструкцией в новом формате и сохранением прежних технико-экономических показателей НТО", - сообщили "РГ" в мэрии.

Хозяевам киосков, совмещенных с остановочными пунктами, трансформация может обойтись дороже. В рамках федеральной программы "Умные города" такие объекты оснащают электронными табло, разъемами для подзарядки гаджетов и Wi-Fi. Полностью за счет бизнеса. Сейчас "умных" остановок в столице Черноземья девять: пять появилось в 2019 году, четыре - минувшей осенью. Скоро к ним добавится еще три. По данным областного объединения предпринимателей, установка нового комплекса "киоск + умная остановка" сейчас стоит 1-1,2 миллиона рублей. В мэрии затруднились назвать средний объем расходов, пояснив, что цифры по уже открытым объектам сильно разнятся: нижний порог - 450 тысяч рублей, далее все зависит от длины остановочного навеса.

Правила игры

Заранее просчитать, сколько будет стоить аренда участка под киоск или павильон, бизнесменам в Воронеже сложно. В других городах и регионах применяют прозрачную формулу: кадастровую стоимость земли умножают на площадь объекта и на повышающий или понижающий коэффициент, предусмотренный для нужной категории НТО. Исходя из полученной цифры можно решить, стоит ли бороться за землю на торгах или нет.

"В Воронеже стоимость аренды участка под павильон - тайна, покрытая мраком"

- В Воронеже стоимость аренды - тайна, покрытая мраком. Последние пять лет она определяется по итогам оценки отдельно для каждого участка. Представьте: у вас киоск с арендной платой за землю 45 тысяч рублей в квартал. Вы захотели поставить рядом холодильник - это еще полтора квадратных метра площади. И вам насчитали 52 тысячи. Захотели продавать не непродовольственные товары, а булочки и кофе - все, 95 тысяч. Почему? Так оценщик посчитал. Если вы не тянете такую плату и хотите вернуться к непродовольственным товарам - опять проводится оценка... - сетует Елена Арапова. - Мы убеждаем, что этот механизм невыгоден ни власти, ни бизнесу.

Предприниматели подчеркивают: они не против нововведений и тоже хотят, чтобы город был красивым и "умным". По возможности ставят и красивые киоски, и "умные" остановки. Но ратуют за поэтапный переход на новую схему НТО и дизайн. Например, от центра города к окраинам.

- Мы изучаем удачный опыт других регионов, посылаем массу конкретных предложений. Но конструктивного диалога не складывается. Фактически нам ставят ультиматум: или играйте по нашим правилам, или уходите с рынка. Но люди выполняют условия договора, перечисляют все налоги и сборы (с онлайн-кассами ведь все прозрачно) - почему их надо прогонять? Направляем в мэрию массу обращений и предложений, но подвижки микроскопические, - добавила юрист. - Один киоск - это несколько рабочих мест, это связи с производителями товаров, с логистическими компаниями. На наш взгляд, со стороны властей рушить сложившуюся систему НТО - недальновидно.

Между тем

В российских регионах продолжается спор: на каких условиях можно ставить киоски и павильоны на придомовой территории - возле многоэтажек? В большинстве случаев речь идет о частной земле, оформленной в общую собственность жильцов. Но власти муниципалитетов пытаются упорядочить процесс, используя схемы размещения НТО. Если киоск не соответствует схеме, его просят убрать.

Бизнесу же обычно выгоднее сотрудничать с управляющими компаниями, чем с чиновниками. Не нужно участвовать в аукционе за участок. Расценки - ниже. По данным Воронежского областного объединения предпринимателей, стоимость размещения НТО на государственной земле в Воронеже за последние три года выросла на 400 процентов и стала сопоставима с арендой коммерческой недвижимости. Было 8-20 тысяч рублей за квартал, стало от 45 до 100. Аренда участка под киоск около дома в стоит 6-12 тысяч рублей в месяц.

- Когда договор аренды заключают власти, предприниматель получает голый кусок земли с массой ограничений. Он строит не просто киоск, но киоск определенного дизайна. Площадь - до восьми квадратных метров. Если хотите сделать павильон, чтобы люди могли зайти погреться, то надо пройти три круга ада и полтора года бюрократических проволочек. И, может быть, вам разрешат. Но разрешат, например, торговлю только непродовольственными товарами. Если захотите выставить арбузы - впереди опять долгие согласования. К тому моменту, как вам выдадут разрешение, наступит весна, - горько пошутила Елена Арапова. - Если вы арендовали землю у жильцов, то можете более гибко подходить к ассортименту. Летом - мороженое, к 8 Марта - цветы. На придомовой территории поток покупателей постоянный, особенно в новых кварталах, и УК или ТСЖ более лояльны, поскольку заинтересованы в доходе.

Год назад пермские предприниматели и ТСЖ обратились в Конституционный суд с просьбой уточнить, может ли орган местного самоуправления в принципе регулировать использование частной земли. "Суд не сделал однозначного вывода, сославшись на то, что нормативно-правовые акты по стране находятся в стадии разработки и корректировки. Но в определении КС подробно изложены доводы в пользу предпринимателей и жителей многоквартирных домов. Прямо написано: это не дело власти. Если люди решили, что на их земле может стоять киоск - пусть стоит. А малый бизнес сам определит, востребованы там его услуги или нет", - объяснила Елена Арапова.

Теперь пермяки подали жалобу в КС повторно.