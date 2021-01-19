Более трети автолюбителей Центрального федерального округа - 37 процентов - намерены в 2021 году купить или поменять машину. Причем половина из этого числа - 49 процентов - рассчитывают приобрести новую иномарку, девять процентов - отечественный автомобиль без пробега. Остальные будут присматриваться ко вторичному рынку.

Об этом говорят итоги опроса, проведенного сервисом "Авито Авто" среди 10 тысяч респондентов из разных регионов. Сколько из них именно жителей ЦФО, неизвестно. Но, очевидно, большинство: все-таки это самый крупный в России авторынок, особенно если учитывать столицу и Подмосковье.

Так вот, в основном автолюбители из Центрального округа рассчитывают на покупку машины в самом массовом ценовом сегменте - от одного до трех миллионов рублей. Около четверти опрошенных - 23 процента - рассчитывают в 2021 году продать свой старый автомобиль, 21 процент озаботятся его ремонтом.

Но еще интереснее другие результаты. Опрос зафиксировал тот самый отложенный спрос на автомобили, о котором зачастую говорят маркетологи автокомпаний. Оказывается, из тех жителей ЦФО, что планировали покупку машины в 2020 году, 36 процентов сделать это не смогли или не решились.

Главные причины отказа - рост цен на автомобили, нежелание брать кредит и различные форс-мажоры (в частности, потеря дохода из-за ограничений по коронавирусу либо само заболевание). Об этом заявили в общей сложности 23 процента. Дефицит же машин у дилеров, который якобы случился в конце года, заметного влияния на планы не оказал - о нем вспомнили только два процента отказавшихся от приобретения авто.

Ну и другой важный тренд: из тех, кто все же обзавелся транспортным средством, 45 процентов потратили столько денег, сколько и планировали изначально. Повезло 19 процентам - они смогли сэкономить. А вот 36 процентов опрошенных обладателей новой машины израсходовали на ее приобретение больше, чем хотели изначально.

Не сошлись в цене

Последние цифры, увы, четко характеризуют ситуацию с ценами, сложившуюся не только в ЦФО. Как подсчитали аналитики сервиса "Авто.ру", судя по прайс-листам производителей, почти все модели, представленные на российском рынке, подорожали в среднем на 10 процентов. Чаще других ценники переписывали в Mercedes-Benz - повышение цен по итогу года составило 25,2 процента. Однако в печальном рейтинге не только премиум-марки, но и вполне массовые. Так, автомобили Nissan подорожали в среднем на 17 процентов, китайской компании Changan - на 15,5, Citroen - на 12,4, Honda - на 12 ровно.

У агентства "Автостат" общий показатель чуть иной - 6,5 процента. Но тут и методика расчетов была иной - речь идет о средневзвешенной цене, а спрос на рынке, отмечают аналитики, сместился в сторону более доступных моделей. Всего же за шесть последних лет, то есть с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля выросла в РФ на 66 процентов.

В "Автостате" предполагают, что если курс доллара продолжит расти, то в 2021 году рост средневзвешенной цены на новые легковушки в России может достичь уже 10 процентов. Впрочем, добавим: если стоимость валюты самым чудесным образом рухнет, скажем, вдвое, аналогичной динамики от цен на машины ждать не приходится. И причина не только в неписаных законах рынка.

Растет и нагрузка на автобизнес. Так, в 2021 году, скорее всего, в очередной раз будут проиндексированы ставки утилизационного сбора на автомобили. В Минпромторге РФ это объясняют необходимостью сохранить уровень барьера для импорта с учетом девальвации рубля.

В основном автолюбители из ЦФО рассчитывают на покупку машины в самом массовом ценовом сегменте - от одного до трех миллионов рублей

Как уже сообщала "РГ", по предварительным данным, повышение утильсбора составит в среднем около 30 процентов. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предполагают, что это добавит к стоимости каждого автомобиля от полутора до пяти процентов в зависимости от степени локализации производства. Другие очевидные факторы: окончание режима "промсборки" у российских поставщиков автокомпонентов и рост цен на перевозки у поставщиков импортных.

Прогноз по году

Впрочем, в той же ассоциации РОАД все же дают относительно благоприятный прогноз по авторынку на 2021 год.

- Повышенный спрос второй половины 2020 года, связанный с ослабленным курсом рубля, заканчивается, поэтому в следующий год смотрим с осторожным оптимизмом. Рост цен, скорее всего, продолжится и в следующем году, что не будет способствовать росту рынка и восстановлению до докризисного уровня. Считаем, что в итоге мы достигнем стабилизации на уровне этого года, возможен небольшой плюс - от двух до пяти процентов, - считает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев.

Еще оптимистичнее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

- В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост: на три - семь процентов относительно 2020 года, - полагает он.

Правда, Алексей Тузов оговаривает, что в первом квартале и начале второго, скорее всего, будет зафиксировано падение продаж. А наибольший рост ожидают отечественные автокомпании и те производители, чьи мощности располагаются в России.

К слову, в ЦФО, не считая столицы, сейчас действуют сразу три автозавода: Volkswagen Group и "ПСМА Рус" в Калуге и Haval в Тульской области. И к этому сектору экономики проявляют особое внимание и региональные, и федеральные власти. На минувшей неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров констатировал, что российский автопром в 2020 году сработал вдвое лучше прогнозируемого уровня. Падение производства с учетом пандемии оценивалось в 20 процентов, но по факту составит около 11.

"Это была совместная оперативная работа правительства и бизнеса. Он формировал запросы, а правительство - в нашем лице как министерства - отрабатывало эту повестку", - подчеркнул глава Минпромторга.

Программное обеспечение

Некоторые эксперты настроены достаточно пессимистично.

- В 2021 году не стоит ждать, что рынок существенно вырастет: вероятнее всего, эта цифра будет минимальной. Сейчас на всю отрасль влияет дефицит автомобилей - это основной фактор, он сдерживает продажи и динамику в целом. Уже понятно, что нехватка сохранится как минимум в первом квартале этого года. Таким образом, продажи новых машин в течение года будут зависеть от наличия, а также определяться уровнем цен. Можно ожидать, что объемы складских запасов практически не изменятся до середины 2021 года, - предполагает председатель правления автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович.

Сейчас на отрасль влияет дефицит автомобилей - это основной фактор

Скромный рост рынка ожидают и в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. По прогнозу этой организации, в 2021-м на российском авторынке будет продано лишь на 33 тысячи машин больше, чем в 2020-м. То есть рост объема реализации составит 2,1 процента.

- Мы не ожидаем значительных изменений в 2021 году, и рынок по своей сути будет схож с 2020 годом, - констатировал на пресс-конференции председатель комитета Томас Штэрцель.

По его словам, в первом квартале Ассоциация ожидает "стабилизации со спросом и предложением", видимо, намекая на вышеупомянутый дефицит машин у дилеров, сложившийся в конце 2020 года из-за отложенного спроса и объективных проблем с производством и логистикой.

Увы, последствия распространения коронавируса, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на автобизнес, отметил Томас Штэрцель. Однако нового локдауна прогноз уже не учитывает, как и дополнительных ограничений по внешней торговле, в том числе санкций. При этом в АЕБ ожидают продолжения существующих мер государственной поддержки.

Напомним, программы льготного автокредитования "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и льготные кредиты для работников медицинской сферы с июля 2020 года были расширены ассортиментом автомобилей с одного до полутора миллионов рублей. Всего, по данным группы "АвтоСпецЦентр", в рамках госпрограмм по стимулированию спроса было реализовано более 220 тысяч машин. Это примерно восьмая часть от всех продаж на рынке.

Хорошая новость в том, что эти программы в новом году будут продолжены. Об этом напомнил министр Денис Мантуров.

"Мы с 1 января все эти меры поддержки спроса сохраним - а это 16 миллиардов рублей, и больше половины из них - это именно автокредитование", - сказал он в рамках Гайдаровского форума.

Компетентно

Дениса Петрунин, Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр"

- Из-за различных негативных трендов автомобилисты условно разделились на три категории. Первые хотят купить новый автомобиль как можно быстрее, чтобы зафиксировать сбережения и приобрести авто по еще не сильно выросшей цене. Вторые рассматривают в качестве альтернативы машину с пробегом. И благодаря высокому спросу по итогам 2020 года продажи авто с пробегом остались на уровне прошлого года. Третья же категория клиентов откладывает покупку нового автомобиля и предпочитает не тратить сбережения, так как не уверена в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению срока владения машиной и задает тренд на рост среднего пробега автопарка.