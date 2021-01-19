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19.01.2021 14:23

Автозаводы вырулят

Более 30 процентов россиян намерены приобрести в текущем году новые авто
Текст: Андрей Полухин
Российская газета - Экономика Центрального округа № 8(8359)
Более трети автолюбителей Центрального федерального округа - 37 процентов - намерены в 2021 году купить или поменять машину. Причем половина из этого числа - 49 процентов - рассчитывают приобрести новую иномарку, девять процентов - отечественный автомобиль без пробега. Остальные будут присматриваться ко вторичному рынку.
Фото: Пресс-служба Haval
Быстрее всех в 2020 году в РФ росли продажи китайских автомобилей

Об этом говорят итоги опроса, проведенного сервисом "Авито Авто" среди 10 тысяч респондентов из разных регионов. Сколько из них именно жителей ЦФО, неизвестно. Но, очевидно, большинство: все-таки это самый крупный в России авторынок, особенно если учитывать столицу и Подмосковье.

Так вот, в основном автолюбители из Центрального округа рассчитывают на покупку машины в самом массовом ценовом сегменте - от одного до трех миллионов рублей. Около четверти опрошенных - 23 процента - рассчитывают в 2021 году продать свой старый автомобиль, 21 процент озаботятся его ремонтом.

Но еще интереснее другие результаты. Опрос зафиксировал тот самый отложенный спрос на автомобили, о котором зачастую говорят маркетологи автокомпаний. Оказывается, из тех жителей ЦФО, что планировали покупку машины в 2020 году, 36 процентов сделать это не смогли или не решились.

Главные причины отказа - рост цен на автомобили, нежелание брать кредит и различные форс-мажоры (в частности, потеря дохода из-за ограничений по коронавирусу либо само заболевание). Об этом заявили в общей сложности 23 процента. Дефицит же машин у дилеров, который якобы случился в конце года, заметного влияния на планы не оказал - о нем вспомнили только два процента отказавшихся от приобретения авто.

Ну и другой важный тренд: из тех, кто все же обзавелся транспортным средством, 45 процентов потратили столько денег, сколько и планировали изначально. Повезло 19 процентам - они смогли сэкономить. А вот 36 процентов опрошенных обладателей новой машины израсходовали на ее приобретение больше, чем хотели изначально.

Не сошлись в цене

Последние цифры, увы, четко характеризуют ситуацию с ценами, сложившуюся не только в ЦФО. Как подсчитали аналитики сервиса "Авто.ру", судя по прайс-листам производителей, почти все модели, представленные на российском рынке, подорожали в среднем на 10 процентов. Чаще других ценники переписывали в Mercedes-Benz - повышение цен по итогу года составило 25,2 процента. Однако в печальном рейтинге не только премиум-марки, но и вполне массовые. Так, автомобили Nissan подорожали в среднем на 17 процентов, китайской компании Changan - на 15,5, Citroen - на 12,4, Honda - на 12 ровно.

Фото: iStock
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У агентства "Автостат" общий показатель чуть иной - 6,5 процента. Но тут и методика расчетов была иной - речь идет о средневзвешенной цене, а спрос на рынке, отмечают аналитики, сместился в сторону более доступных моделей. Всего же за шесть последних лет, то есть с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля выросла в РФ на 66 процентов.

В "Автостате" предполагают, что если курс доллара продолжит расти, то в 2021 году рост средневзвешенной цены на новые легковушки в России может достичь уже 10 процентов. Впрочем, добавим: если стоимость валюты самым чудесным образом рухнет, скажем, вдвое, аналогичной динамики от цен на машины ждать не приходится. И причина не только в неписаных законах рынка.

Растет и нагрузка на автобизнес. Так, в 2021 году, скорее всего, в очередной раз будут проиндексированы ставки утилизационного сбора на автомобили. В Минпромторге РФ это объясняют необходимостью сохранить уровень барьера для импорта с учетом девальвации рубля.

В основном автолюбители из ЦФО рассчитывают на покупку машины в самом массовом ценовом сегменте - от одного до трех миллионов рублей

Как уже сообщала "РГ", по предварительным данным, повышение утильсбора составит в среднем около 30 процентов. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предполагают, что это добавит к стоимости каждого автомобиля от полутора до пяти процентов в зависимости от степени локализации производства. Другие очевидные факторы: окончание режима "промсборки" у российских поставщиков автокомпонентов и рост цен на перевозки у поставщиков импортных.

Прогноз по году

Впрочем, в той же ассоциации РОАД все же дают относительно благоприятный прогноз по авторынку на 2021 год.

- Повышенный спрос второй половины 2020 года, связанный с ослабленным курсом рубля, заканчивается, поэтому в следующий год смотрим с осторожным оптимизмом. Рост цен, скорее всего, продолжится и в следующем году, что не будет способствовать росту рынка и восстановлению до докризисного уровня. Считаем, что в итоге мы достигнем стабилизации на уровне этого года, возможен небольшой плюс - от двух до пяти процентов, - считает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Автодилеры предрекли падение спроса на новые машины в России

Еще оптимистичнее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

- В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост: на три - семь процентов относительно 2020 года, - полагает он.

Правда, Алексей Тузов оговаривает, что в первом квартале и начале второго, скорее всего, будет зафиксировано падение продаж. А наибольший рост ожидают отечественные автокомпании и те производители, чьи мощности располагаются в России.

К слову, в ЦФО, не считая столицы, сейчас действуют сразу три автозавода: Volkswagen Group и "ПСМА Рус" в Калуге и Haval в Тульской области. И к этому сектору экономики проявляют особое внимание и региональные, и федеральные власти. На минувшей неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров констатировал, что российский автопром в 2020 году сработал вдвое лучше прогнозируемого уровня. Падение производства с учетом пандемии оценивалось в 20 процентов, но по факту составит около 11.

"Это была совместная оперативная работа правительства и бизнеса. Он формировал запросы, а правительство - в нашем лице как министерства - отрабатывало эту повестку", - подчеркнул глава Минпромторга.

Программное обеспечение

Некоторые эксперты настроены достаточно пессимистично.

- В 2021 году не стоит ждать, что рынок существенно вырастет: вероятнее всего, эта цифра будет минимальной. Сейчас на всю отрасль влияет дефицит автомобилей - это основной фактор, он сдерживает продажи и динамику в целом. Уже понятно, что нехватка сохранится как минимум в первом квартале этого года. Таким образом, продажи новых машин в течение года будут зависеть от наличия, а также определяться уровнем цен. Можно ожидать, что объемы складских запасов практически не изменятся до середины 2021 года, - предполагает председатель правления автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович.

Сейчас на отрасль влияет дефицит автомобилей - это основной фактор

Скромный рост рынка ожидают и в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. По прогнозу этой организации, в 2021-м на российском авторынке будет продано лишь на 33 тысячи машин больше, чем в 2020-м. То есть рост объема реализации составит 2,1 процента.

- Мы не ожидаем значительных изменений в 2021 году, и рынок по своей сути будет схож с 2020 годом, - констатировал на пресс-конференции председатель комитета Томас Штэрцель.

Фото: www.avito.ru
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По его словам, в первом квартале Ассоциация ожидает "стабилизации со спросом и предложением", видимо, намекая на вышеупомянутый дефицит машин у дилеров, сложившийся в конце 2020 года из-за отложенного спроса и объективных проблем с производством и логистикой.

Увы, последствия распространения коронавируса, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на автобизнес, отметил Томас Штэрцель. Однако нового локдауна прогноз уже не учитывает, как и дополнительных ограничений по внешней торговле, в том числе санкций. При этом в АЕБ ожидают продолжения существующих мер государственной поддержки.

Напомним, программы льготного автокредитования "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и льготные кредиты для работников медицинской сферы с июля 2020 года были расширены ассортиментом автомобилей с одного до полутора миллионов рублей. Всего, по данным группы "АвтоСпецЦентр", в рамках госпрограмм по стимулированию спроса было реализовано более 220 тысяч машин. Это примерно восьмая часть от всех продаж на рынке.

Хорошая новость в том, что эти программы в новом году будут продолжены. Об этом напомнил министр Денис Мантуров.

"Мы с 1 января все эти меры поддержки спроса сохраним - а это 16 миллиардов рублей, и больше половины из них - это именно автокредитование", - сказал он в рамках Гайдаровского форума.

Компетентно

Дениса Петрунин, Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр"

- Из-за различных негативных трендов автомобилисты условно разделились на три категории. Первые хотят купить новый автомобиль как можно быстрее, чтобы зафиксировать сбережения и приобрести авто по еще не сильно выросшей цене. Вторые рассматривают в качестве альтернативы машину с пробегом. И благодаря высокому спросу по итогам 2020 года продажи авто с пробегом остались на уровне прошлого года. Третья же категория клиентов откладывает покупку нового автомобиля и предпочитает не тратить сбережения, так как не уверена в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению срока владения машиной и задает тренд на рост среднего пробега автопарка.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО

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