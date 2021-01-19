Тульские незрячие велосипедисты обновили рекорды России

На Чемпионате России по спорту слепых - велоспорт-тандем-трек, завершившимся в Омске, лидировали спортсмены из Тулы. Два тульских тандема - мужской и женский - завоевали первые места на разных дистанциях, сообщили в пресс-службе мэрии Тулы.

Мужской тандем в составе Артема Еганяна и Павла Ничипуренко занял первое место на дистанции 4 километра. При этом они обновили рекорд России, преодолев дистанцию за 04:28 минуты.

Также успешно выступил тандем Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной. Девушки установили рекорд России на дистанции 3 километра с результатом 03:39 минут, оторвавшись от соперниц на 20 секунд.

Этот женский тандем из Тулы занял первое место и на дистанции гит 1000 метров. Еганян и Ничипуренко стали в этой дисциплине третьими.

Женский и мужской вело-тандемы тульского тренера-преподавателя Валерия Кобзаренко - основные претенденты на предстоящие Паралимпийские игры, сообщили в администрации Тулы.