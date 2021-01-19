На две недели, с субботы 23 января по 7 февраля, закроется участок "оранжевой" ветки. Поезда перестанут ходить от "Беляево" до "Новых Черемушек". Перерыв в движении, сообщили в департаменте транспорта, нужен для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Жуков

Все это время поезда на Калужско-Рижской ветке будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр, а от "Беляево" - на юг. Между "Беляево", "Калужской" и "Новыми Черемушками" запустят бесплатные автобусы КМ. Помогут пережить москвичам это время и регулярные маршруты наземного транспорта. Правда, в часы пик и эти автобусы наверняка будут перегружены. Поэтому пассажирам советуют больше пользоваться соседними ветками метро. Например, из Троицка и Коммунарки в центр города быстрее добраться по Сокольнической линии, а жителям юга - через Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую. Другие варианты проезда помогут построить дежурные инспекторы Центра обеспечения мобильности. Для автобусов организуют выделенки протяженностью около девяти километров. Они появятся на Профсоюзной улице - от улицы Гарибальди до Миклухо-Маклая, от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая (в направлении центра). Проезд по ним разрешат только общественному транспорту - даже такси такого права не дадут. Действующую "выделенку" на Профсоюзной улице расширят до двух полос. Для автомобилистов же оставят по одной полосе в каждом направлении. Дептранс просит заранее выбрать маршруты. Информация об ограничениях передана в Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор и на Единый транспортный портал.