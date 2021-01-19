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19.01.2021 19:03
Рубрика: Культура

Приглашаем в Калугу

В июне состоится Германо-российская конференция городов-партнеров
Российская газета - Спецвыпуск № 9(8360)
Сотрудничество между городами, муниципалитетами и регионами Германии и России на протяжении многих лет представляет собой важную опору германо-российских отношений. Многочисленные инициативы и городские администрации, которые выполняют главную работу в сфере межмуниципального и регионального сотрудничества, вносят бесценный вклад в продолжение хороших двусторонних отношений.
Фото: © Германо-российский форум Фото: © Германо-российский форум
Фото: © Германо-российский форум

"Во времена, когда на политическом уровне ситуация становится все сложнее, отношения между городами и муниципалитетами могут помочь преодолеть многие препятствия. Муниципальные и региональные партнерства являются посланниками взаимопонимания", - говорит председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Фото: © Российско-Германская внешнеторговая палата
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Центральными мероприятиями общения на муниципальном и региональном уровнях являются германо-российские конференции городов-партнеров, которые проводятся каждые два года поочередно в Германии и России.

Уже сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на предстоящую Германо-российскую конференцию городов-партнеров, которая пройдет с 28 по 30 июня 2021 года в Калуге. В ней примут участие политики, представители городов, муниципалитетов и регионов, гражданских организаций и бизнеса. Конференция станет важным событием в германо-российских отношениях в 2021 году и будет сопровождаться политической поддержкой на высоком уровне. Ее рамочная программа включает в себя многочисленные культурные и спортивные мероприятия.

Наряду с принимающей в этом году стороной - Калужской областью и городом Калугой - устроителями конференции выступают Германо-российский форум, Федеральный союз немецких обществ "Запад - Восток" и Фонд "Западно-Восточные встречи" в сотрудничестве с Международной ассоциацией "Породненные города" в Москве.

Предстоящая в Год Германии конференция городов-побратимов при поддержке Посольства Германии в Москве, Гёте-Института в Москве и Германо-российского форума получит широкий резонанс.

26-27 июня 2021 года, непосредственно перед началом конференции в Калуге, мы приглашаем в Москву на большой фестиваль по случаю Года Германии в России. На это же время запланировано и проведение Молодежного форума германо-российских городов-партнеров.

В конце июня приглашаем принять активное участие во многих интересных событиях и встречах.

Конечно, сегодня мы можем только надеяться на то, что летом будущего года встретимся в привычном для всех формате. Но уже сейчас вместе с соорганизаторами конференции, представителями принимающей стороны в Калуге мы неустанно работаем над адаптацией ее формата и содержания к актуальным эпидемическим условиям. Пожалуйста, не планируйте на эти дни никаких других мероприятий. Участие в нашей конференции стоит того!

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