Январь, похоже, решил компенсировать москвичам бесснежные зимы прошлых двух лет - месячная норма осадков выпала уже к середине месяца. И хотя в выходные обещают небольшую оттепель, она снова сменится морозами, а снег не успеет растаять. Куда же отправиться в поисках хороших лыжных маршрутов? Если не готовы рано вставать и ехать в Подмосковье, лучше всего отправиться в один из столичных парков.

В "Мосгорпарке" рассказали "РГ", что в 26 парках в общей сложности готовы 64 трассы и тропы здоровья протяженностью в сотни километров. Большинство "лыжных" парков расположены на окраинах города, так что многим горожанам с лыжами даже не придется спускаться в метро - можно найти подходящую трассу рядом с домом. Да и сами лыжи и прочее снаряжение не всегда надо брать с собой - зачастую их проще взять аренду.

Самый популярный парк для лыжных прогулок - "Сокольники": здесь 14 трасс на любой вкус как в благоустроенной части, так и в лесопарковой. Общая протяженность маршрутов - 45 километров. Две трассы, на 2-м и 5-м Лучевых просеках, - всепогодные с искусственным снегом, там легко кататься даже в оттепель. Маршруты освещены фонарями, кататься можно как коньковым ходом, так и классическим. Пункты проката открыты в Беговом клубе на Митьковском проезде и на Центральной аллее - час аренды лыж обойдется в 200 рублей. При желании из Сокольников можно на лыжах отправиться в Лосиный остров - в настоящий дикий лес. Но обычно с лихвой хватает и парка.

Лыжники, проживающие на юге, предпочитают "Царицыно". На обширной территории музея-заповедника проложены пять трасс, причем самые длинные протянулись на 7 и 12 километров. Благодаря ландшафту катание здесь и хорошая тренировка для здоровья, и увлекательное путешествие с впечатляющими видами. Самые длинные маршруты проходят около Нижнего Царицынского пруда, там можно встретить уток и ласок. Лыжи и ботинки дают напрокат по 200 рублей в час по будням и по 250 рублей - в выходные. Неподалеку расположены Борисовские пруды - там тоже отличные лыжные трассы.

Из Сокольников на лыжах рукой подать до Лосиного острова. А там уже - настоящий дикий лес!

Еще один музей-заповедник - "Коломенское" - также отлично подходит для лыжных прогулок. Там всего две трассы, но обе протяженные. Возле КПП N 6 начинается любимый трехкилометровый маршрут корреспондента "РГ" - он все время идет вдоль 1-й улицы Дьяково Городище до храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. Это единственный, помимо храма Василия Блаженного, сохранившийся многостолпный храм XVI века. Трасса примечательна и тем, что на ней сразу две смотровые площадки с видом на Москву-реку и город. В общем, настоящий экскурсионный маршрут. Раздевалок в музее-заповеднике нет, но есть возможность взять оборудование напрокат. Стоимость аренды -250 рублей в час. Еще один отличный парк для лыжных прогулок - Измайловский. Тут пять трасс. Например, трасса для классического стиля протянулась на 4,5 километра по аллеям Большого круга и Пролетарского входа. А еще две трассы начинаются у входа в парк со стороны станции МЦК "Соколиная гора".

Кстати

В этот обзор попали далеко не все парки и трассы - полный список можно найти на сайте мэрии mos.ru, а также на страницах "Мосгорпарка" в соцсетях. Кроме того, в столице открыты и горнолыжные склоны - их несложно найти в Сети, но за катание здесь уже придется заплатить.