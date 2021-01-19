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19.01.2021 16:50
Рубрика: Экономика

В конце мая в столице заработает новый вокзальный комплекс - Восточный

Текст: Ирина Огилько
С 29 мая, а не 15 марта, как было объявлено ранее, в столице откроется новый вокзальный комплекс (ВК) Восточный. На три года он заменит для большинства поездов Курский вокзал и станет транзитной и конечной станцией, а также пунктом отправления составов на восток и юг страны. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Если сейчас приехать на станцию метро "Черкизовская" и подняться по эскалатору к входу на станцию МЦК Локомотив, то полюбоваться, как раньше, видом на город не получится. К большим окнам станции теперь примыкает металлический мост (или будущий переход от метро и МЦК к вокзальному комплексу Восточный). Сам комплекс сейчас представляет собой сооружение из бетона и металлоконструкций, правда, внутри видны лестницы, эскалаторный комплекс и даже две платформы: низкая и высокая, чтобы была возможность принимать любые составы. В ближайшее время этот каркас "оденут" в стекло и серо-белый облицовочный материал. Общая площадь комплекса составляет более 3 тыс. кв.м. Здесь будет все, что необходимо современному пассажиру: обычные залы ожидания и бизнес-залы, которые в совокупности смогут принять 2,5 тыс. человек в час, кассы, туалеты, лифты, комната матери и ребенка, Wi-Fi, кафе, досмотровая зона и другая инфраструктура. Прилегающую территорию благоустроят, сделав парковку и обновив остановку наземного общественного транспорта.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Строящийся вокзальный комплекс примет 99 процентов поездов, которые приходили на Курский вокзал, - рассказал заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. - В настоящее время завершаются строительные работы, все завершим и откроем 29 мая. Это позволит пассажирам сразу получить всю достойную инфраструктуру, в том числе и совместить сразу все поезда в одном узле: скоростные, дальние, транзитные, МЦК и метро. Дата выбрана тоже не случайно - это начало летнего расписания движения поездов, то есть время, когда в разы увеличивается количество поездов на пригородном сообщении, вводятся дополнительные поезда на туристических и курортных направлениях.

Как отметил Дмитрий Пегов, на ВК Восточный прибывать будут все транзитные составы Октябрьской железной дороги или с северо-запада страны, которые через Курский вокзал шли на юг (в Курск, Нижний Новгород, Адлер, Воронеж и другие города). Также сюда будут прибывать и отправляться из Москвы скоростные поезда "Стриж" и "Ласточки" до Нижнего Новгорода и Иваново. К слову, это самые популярные туристические направления из Москвы, в том числе, и в летний период. А этим летом, когда город на Волге будет отмечать юбилей - 800-летие со дня основания - поток в Нижний возрастет в разы.

Единственный поезд, который останется на время реконструкции на Курском вокзале - это транзитный сапсан из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга. Возможно, оставят одну ночную и одну утреннюю скоростные "Ласточки", но пока расписание уточняется. Как отметил Пегов, пассажирам будет легко разобраться, куда идти с чемоданом на Курский вокзал или на ВК Восточный. Нужно внимательнее в билете смотреть место отправления. Первые билеты на отправление с нового вокзального комплекса поступят в продажу уже в феврале. "Пассажиропоток будет расти, мы уже чувствуем восстановление спроса на железнодорожные перевозки и также ожидаем повышение транзитного пассажиропотока, - рассказывает Пегов. - Думаю, что терминал будет полностью загружен. Тем более, что здесь останутся поезда "Стриж" после завершения реконструкции Курского вокзала. Не исключено, что если пассажиры одобрят, то и "Ласточки" до Иваново и Нижнего Новгорода также останутся здесь.

Как только запустят вокзальный комплекс, начнется работа по реконструкции железнодорожной инфраструктуры от Курского вокзала до Каланчевки. Здесь предстоит огромный объем работы: замена устаревших железнодорожных мостов, строительство двух новых железнодорожных пути, платформ, чтобы пропустить не только поезда МЦД-2, но обеспечить логистику поездов МЦД-4.

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