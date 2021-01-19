В Орле водитель автобуса умер после ДТП с грузовиком

В Орле умер водитель автобуса, который утром столкнулся с грузовиком. Столкновение произошло, когда большегруз ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицына. Около дома № 31 водитель грузовика выехал на встречную полосу, где сразу столкнулся с маршруткой.

Как сообщает ТАСС, мужчина, управлявший пассажирским автобусом, скончался в машине скорой помощи. Всего в ДТП пострадали шесть человек.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили в прокуратуре региона, по факту ДТП с маршрутным такси начата проверка.