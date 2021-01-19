В этом году областные власти обещают огородить заборами 300 опасных "народных троп" - дорожек, протоптанных гражданами через железнодорожные пути. Взамен будут обустроены безопасные подходы к платформам.

В министерстве транспорта Подмосковья поделились статистикой: на 1 километр железной дороги приходится в 4 раза больше смертей, чем на такой же километр автомобильных дорог. Чаще всего трагедии происходят на несанкционированных переходах через рельсы. Люди зачастую прокладывают "народные тропы" не от хорошей жизни. Где-то жителям новых микрорайонов вообще не сделали благоустроенных подходов к платформам, вот и прыгают пассажиры по рельсам, рискуя попасть под состав. А бывает, подходы есть, да не в тех местах - далеко от парковок или остановок общественного транспорта. Имеются и подходы с плохим освещением, пользоваться которыми в темное время суток просто страшно. Свою лепту в статистику железнодорожных несчастий вносят и зайцы, которые стремятся попасть на платформу в обход турникетов.

"В прошлом году удалось снизить смертность на железной дороге на рекордные 25% благодаря тому, что было открыто 8 станций Московских центральных диаметров с разноуровневыми переходами, построены 22 новых перехода, проложены тротуары и поставлены ограждения, что помогло ликвидировать 480 "народных троп. В этом году работа будет продолжена", - говорит первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова. По ее словам, эффект приносит и профилактическая работа. Например, установка информационных щитов или тематические уроки в школах.