Близится второй месяц зимы, а это значит, что родители будущих школяров готовятся штурмовать областной портал госуслуг, где 1 февраля обычно открывается запись первоклассников в школу. Однако в этом году их ожидает сюрприз: сроки записи сдвинулись, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Ранее записаться в школу по месту регистрации ребенка можно было с 1 февраля по 30 июня. В этом году запись начнется только с 1 апреля", - уточнила она. Так что у родителей первоклашек появилось чуть больше времени на раздумья о том, в какую школу они хотели бы отдать ребенка. Но будьте внимательны: конечный срок записи не продлен - она, как и раньше, завершится 30 июня.

Немного сдвинулись даты записи в первый класс и для тех, кто хочет отдать чадо в конкретную школу, не связанную с местом регистрации. Прежде запись для таких семей открывалась на портале госуслуг с 1 июля и продолжалась по 5 сентября, в этом году услуга станет доступной только с 6 июля. А вот завершится в привычный срок - в ночь с 5 на 6 сентября. Записаться в школу не по месту регистрации по-прежнему можно будет лишь при наличии в этой школе свободных мест. Каклюгина напомнила также, что первоклассники, чьи братья и сестры уже обучаются в школе, имеют преимущественное право при зачислении в это же учебное заведение.

Весь процесс записи в школу на портале госуслуг занимает несколько минут. Торопиться с записью не стоит, но и откладывать ее на последний день тоже не нужно, особенно если вы пытаетесь попасть в "чужую" школу. Число первоклашек в области с каждым годом растет - в 2019 году за парты сели порядка 100 тысяч первоклашек, а в 2020-м - уже 110 тысяч.