Инвалид афганской войны 19 лет не может получить квартиру

Офицера-афганца, инвалида войны Александра Шувалова выбросили из льготной очереди на квартиру, в которой он простоял десять лет. В 2018 году суд вынес решение в пользу бывшего военнослужащего, но жилье он до сих пор не получил.

Александр прослужил в Вооруженных силах 28 лет. Два года и три месяца он воевал в Афганистане, где получил травму и стал инвалидом. До выхода на пенсию служил в городе Бикин на юге Хабаровского края. Именно там в 2000 году началась история, последствия которой семья Шуваловых расхлебывает до сих пор.

В тот год Александру Сергеевичу исполнилось 45 лет, и, согласно закону, пришла пора уходить в запас. Майор подал рапорт командованию Бикинского военного гарнизона, после чего должен был явиться в штаб, чтобы подписать документы на увольнение. Но из-за плохого самочувствия прийти не смог. Командование военной части 34568 ждать офицера не стало и вопреки установленных правил направило в штаб Дальневосточного военного округа представление об увольнении. На основании этого Шувалова в запас и списали. Два года ушло, чтобы оспорить приказ и восстановить майора в должности. В 2002-м заместитель командира батальона Шувалов был уволен - уже законно, по состоянию здоровья. "Пока шла "война" между нами и ведомствами, Александр подал документы на получение квартиры во Владивостоке, его включили в льготную очередь под номером 1223", - объясняет Валентина Шувалова, которая является законным представителем брата.

Квартиру майор ждал десять лет. Пусть и медленно, но очередь двигалась. Однако в 2011 году мэрия Владивостока вдруг прислала постановление о снятии его с учета! По причине якобы "непоступления по истечении шести месяцев после увольнения военнослужащего повторного письменного ходатайства командира воинской части об оставлении в очереди на получение жилого помещения". По правилам, военнослужащие при уходе в запас подают рапорт о месте жительства, которое они выбрали. Через полгода командир части подтверждает, что человека нужно оставить в списках.

Вот тут и аукнулось незаконное увольнение Александра Шувалова. В очередь он встал в августе 2001 года как уволенный офицер. А на службе был восстановлен 21 сентября 2002 года. Военные прокуроры и местные власти разошлись во мнениях. Первые утверждали, что из очереди майора выставили незаконно, вторые кивали на нарушения со стороны командования части.

Два года и три месяца Александр воевал в Афганистане, где получил травму и стал инвалидом

Точку в споре в конце 2018 года поставил Ленинский районный суд Владивостока. Он постановил, что оснований для снятия офицера-афганца с учета у администрации города не было. Это решение через несколько месяцев подтвердила вышестоящая инстанция, куда подали апелляцию представители мэрии. Казалось бы, о чем тут теперь спорить? Однако офицер не то что квартиру не получил, он до сих пор не восстановлен в очереди. "В мэрии упорствуют, нужно подписать заявление, и неважно, есть решение суда или нет! Хотя в нем черным по белому написано: восстановить в очереди без ходатайства командира части", - со слезами на глазах говорит Валентина Сергеевна.

Но где суд, а где чиновники? Они вершат дела, и для них, выходит, главное не судьба конкретного человека, а свои собственные амбиции. Как они сказали - так и будет. Но так ли это?