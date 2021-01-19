На юге Якутии произошло землетрясение

В ночь с понедельника на вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Алданского района Якутии.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я), приборы учета зафиксировали колебания земной коры в 03:44 на глубине 15 километров с магнитудой 5. Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах северо-восточнее поселка Ыллымах Алданского района.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что жители Алданского района оповещены о сейсмособытии, землетрясение ими не ощущалось.

Представители муниципалитетов провели проверку жилых домов, коммунальных сетей и других объектов жизнеобеспечения в поселках Ыллымах, Большой Нимныр, Нижний Куранах, Томмот и городе Алдан. Разрушений не обнаружено, жалоб от населения не поступало.