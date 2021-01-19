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19.01.2021 04:03
Рубрика: Происшествия

На Камчатке поселок накрыло пеплом из вулкана Ключевской

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае вечером в понедельник вулкан Ключевской выбросил пепел, который выпал в поселке Козыревске Усть-Камчатского района.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

ЧП произошло из-за резкого увеличения амплитуды вулканического дрожания, сообщает региональное ГУ МЧС.

Жителям населенного пункта ничего не угрожает, сейчас в Козыревске идет снег. Ключевской по-прежнему находится в активной стадии извержения.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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