На Камчатке поселок накрыло пеплом из вулкана Ключевской

В Камчатском крае вечером в понедельник вулкан Ключевской выбросил пепел, который выпал в поселке Козыревске Усть-Камчатского района.

ЧП произошло из-за резкого увеличения амплитуды вулканического дрожания, сообщает региональное ГУ МЧС.

Жителям населенного пункта ничего не угрожает, сейчас в Козыревске идет снег. Ключевской по-прежнему находится в активной стадии извержения.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.