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19.01.2021 19:24
Рубрика: Общество

Рынок особого углерода

На Сахалине начнут торговать квотами на парниковые выбросы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Отрабатывать технологии торговли углеродными единицами (то есть квотами на парниковые выбросы) начнут на Сахалине. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это эксперимент, цель которого - добиться углеродной нейтральности региона. Предполагается создать оптимальные условия для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Согласно утвержденной вице-премьером "дорожной карте", углеродная нейтральность на Сахалине должна наступить в 2025 году.

Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области - важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов европейских стран ввести трансграничное углеродное регулирование, отметила Абрамченко.

Фото: iStock
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В рамках эксперимента на острове в августе этого года проведут региональную инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов. Именно это соотношение и станет объектом регулирования. К апрелю 2022 года запустят в тестовую эксплуатацию информационную систему, которая будет вести реестры участников эксперимента, климатических проектов и углеродных единиц. "Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов "зеленого" финансирования", - сообщила Абрамченко.

Торговля углеродным единицами начнется в июле 2022 года, когда для этого будет подготовлена законодательная и научная база. Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с международными системами торговли, подчеркнула Абрамченко. Опыт Сахалина позже может быть распространен и на другие регионы.

Углеродная нейтральность на Сахалине должна наступить уже в 2025 году

"Реализация эксперимента позволит апробировать на примере Сахалинской области различные меры углеродного регулирования и оценить их эффективность для последующего масштабирования на уровне страны, - отметил министр экономического развития Максим Решетников. - Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам "зеленых" проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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