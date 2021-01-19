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19.01.2021 14:00
Рубрика: Экономика

На Сахалине начнут торговать углеродными единицами

Текст: Алексей Дуэль
Отрабатывать технологии торговли углеродными единицами начнут на Сахалине. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На острове начнется эксперимент, цель которого - добиться углеродной нейтральности региона. Для этого предполагается создать оптимальные условия для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Согласно утвержденной вице-премьером "дорожной карте", углеродная нейтральность на Сахалине должна наступить уже в 2025 году.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области - это важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению трансграничного углеродного регулирования, отметили в аппарате вице-премьера.

"Мы предусмотрели комплекс мер, которые призваны обеспечить переход Российской Федерации на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития и предотвратить выбросы парниковых газов, - сказала Виктория Абрамченко. - Особое внимание при этом будет уделяться стимулированию так называемых "зеленых" секторов экономики. Таким образом, обозначенные темпы экономического роста до 2030 года в перспективе должны быть обеспечены, прежде всего, за счет внедрения низко- и безуглеродных технологий производства в различных отраслях. Для этого в рамках эксперимента будут созданы специальные условия".

Над проектом эксперимента работали специалисты минэкономразвития и правительства Сахалинской области.

В рамках эксперимента на острове в августе этого года проведут региональную инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов. Именно это соотношение и станет объектом регулирования. К апрелю 2022 году запустят в тестовую эксплуатацию информационную систему, которая будет вести реестры участников эксперимента, климатических проектов и углеродных единиц.

"Концепция законопроекта должна предусматривать, в том числе, выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов "зеленого" финансирования", - сообщила вице-премьер.

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Собственно торговля углеродным единицами начнется в июле 2022 года, когда для этого будет подготовлена законодательная и научная база. Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с международными системами торговли, подчеркнула Виктория Абрамченко. Опыт Сахалина позже может быть распространен и на другие регионы.

"Реализация эксперимента позволит апробировать на примере Сахалинской области различные меры углеродного регулирования и оценить их эффективность для последующего масштабирования на уровне страны, - отметил министр экономического развития Максим Решетников. - Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам "зеленых" проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий".

Координировать ход эксперимента будет специальная рабочая группа. В нее войдут советник президента Руслан Эдельгериев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Минприроды Александр Козлов, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, а также Банка России, "Роснефти", "Сбербанка" и госкорпорации "ВЭБ.РФ". Возглавит рабочую группу вице-премьер Виктория Абрамченко.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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