На Сахалине обнаружили нефтепродукты в крещенской купели

В Углегорском городском округе Сахалинской области пришлось в срочном порядке менять место для крещенских купаний.

Управление Роспотребнадзора решило проверить качество воды после того, как в интернете появилась информация о масляных пятнах в купели на озере Черное. Специалисты ведомства после осмотра места увидели эти пятна своими глазами и взяли пробы, которые направили в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии.

"По результатам проведенных исследований установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов во всех трех пробах, отобранных из купели на озере Черное", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с этим специалисты запретили погружаться в небезопасную купель и предложили главе Углегорского городского округа подыскать другое место.

По словам главы муниципалитета Сергея Дорощука, купель перенесли на прежнее место - в село Надежнино. Новую иордань пришлось обустраивали всю ночь.

- Принимаем это решение как единственно возможный сейчас вариант, чтобы не отказываться от проведения праздника в этом году совсем, - отметил Дорощук.

Время купаний перенесли с 02:00 на 12:00 19 января. Окунуться в ледяную воду можно будет до 24 часов.