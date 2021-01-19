Погибла пострадавшая при пожаре в комсомольском интернате пенсионерка

Скончалась 76-летняя женщина, получившая ожоги 90 процентов тела во время пожара в Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она умерла в реанимации больницы.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

"В доме-интернате работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела, допрашиваются сотрудники и жильцы учреждения", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неисправный матрас с подогревом, который использовала пенсионерка. Ранее проверку по факту ЧП начала прокуратура Комсомольска-на-Амуре.