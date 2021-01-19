Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный центр для SSJ-100

Корпорация "Иркут" (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) вводит в эксплуатацию новый сервисный центр для SSJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий сертификат выдан производственному центру филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре (в составе ПАО "ОАК") представителями Росавиации. Он разрешает проводить техническое обслуживание и ремонт SSJ-100.

Как подчеркивает индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, новый сервисный центр создан с учетом многолетнего опыта эксплуатации "Суперджетов". Он способен производить на месте широкий спектр работ, включая обслуживание систем двигателей, пилотажно-навигационного оборудования и других ключевых систем самолетов. "Географическое положение делает его незаменимым для дальневосточных перевозчиков. Центр открыт в рамках мероприятий по совершенствованию и развитию послепродажного обслуживания отечественных лайнеров SSJ-100", - сказал Сердюков.

На сегодня ОАК уже достигнуты предварительные договоренности об обслуживании самолетов в новом центре с авиакомпанией "Якутия". Кроме того, соответствующие переговоры ведутся с рядом других авиаперевозчиков, эксплуатирующих SSJ-100 на маршрутной сети восточных регионов России.

"Наш центр послепродажной поддержки самолётов в городе Жуковском постоянно расширяет свои компетенции. Создание ещё одного высокотехнологичного центра в Комсомольске-на-Амуре связано с планами государства по развитию авиасообщения на Дальнем Востоке", - отметил директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Гуляев.

Специалисты центра прошли дополнительную подготовку для работ по техническому обслуживанию и ремонту "Суперджетов". Центр в соответствии с сертификатом ФАП 285 (Федеральные авиационные правила) уполномочен проводить оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, а также техническое обслуживание компонентов систем самолета.