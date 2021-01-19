Если российскую рыбу не удается экспортировать в Китай сырьем, значит, надо увеличить ее переработку внутри страны. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать этот вопрос минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору.

Он подчеркнул, что для ДФО рыбохозяйственный комплекс является важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходится на Дальний Восток, а вместе с Арктикой - уже 82%. И около 70% всего экспорта рыбы, рыбо- и морепродуктов приходится на Китай. Между тем с сентября прошлого года китайская сторона сначала ужесточила карантинные меры и ограничила ввоз российской рыбы. А в конце декабря в связи со вспышкой коронавируса среди портовых рабочих города Далянь был закрыт последний открытый китайский порт.

По поручению Юрия Трутнева Росрыболовство должно предоставить данные о свободных холодильных мощностях в дальневосточных портах и мерах, которые предпринимаются для недопущения распространения COVID-19 и восстановления поставок в КНР.

Но основную ставку российские власти делают на увеличение объемов переработки рыбы внутри страны. Минсельхоз, Росрыболовство и Россельхознадзор должны отчитаться перед вице-премьером о том, как реализуется программа по предоставлению инвестквот на добычу водных биоресурсов.

На рейде порта Далянь уже более месяца стоят 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции

"Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке", - сказал вице-премьер.

Сейчас на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции. Ограничения поставок могут обернуться огромными потерями. По подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), из-за простоя можно потерять 30% от планируемого объема выпуска продукции в период Охотоморской минтаевой экспедиции в 2021 году. Суммарные финансовые потери превысят 24,7 млрд рублей (42% от объема налогов, уплаченных рыбной отраслью в 2019 году).