В Бурятии мужчина похитил трехлетнюю девочку

В Бурятии похитили трехлетнюю девочку, угрожая ее отцу пистолетом. Преступление произошло 18 января в Хоринском районе.

Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что к нему домой ворвался неизвестный. Направил ему в голову оружие и сказал, что забирает девочку. Затем вывел ее на улицу и усадил в машину.

Далеко уехать ему не удалось. Автомобиль по ориентировкам был задержан сотрудниками вневедомственной охраны на въезде в Улан-Удэ. Похитителя задержали и тогда картина происшествия прояснилась.

Девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из сел Хоринского района. Ее мама уехала в другой регион. Там она обратилась в суд, чтобы дочь отдали ей. Но до вынесения решения вернулась вместе с 39-летним ранее судимым приятелем в Бурятию. Именно он похитил ребенка, а женщина в это время ждала в автомобиле.

"Задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. В ходе выемки у него изъято орудие преступления - пневматический пистолет марки "Gamo P-27 Dual", - сообщает СУ СК РФ по республике.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Дело расследуется по пунктам "г", "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия).