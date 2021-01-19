В комсомольском доме-интернате произошел пожар

В Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов случился пожар. Причиной возгорания стал сломанный матрас с подогревом, который использовала одна из постоялиц.

С ожогами 90 процентов тела 76-летнюю женщину доставили в больницу.

По факту ЧП начала проверку городская прокуратура. Выясняется, как в бюджетном учреждении соблюдались правила пожарной безопасности. Дается оценка действиям сотрудников интерната.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.