Новости

Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год 08:00
Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю" 07:59
Варламов второй матч подряд сыграл на ноль 07:35
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 07:22
В комсомольском доме-интернате произошел пожар 07:16
Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха 07:05
Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан 07:03
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету 06:49
CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации 06:22
Двенадцать китайских горняков передали записку из ловушки под землей 06:22
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации 06:02
Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины в Домбае 05:37
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно 05:11
Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС 04:58
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах 04:28
В России "британский" штамм коронавируса может стать основным к марту 04:03
В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем 03:45
В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса 03:34
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц 03:25
Быстрее всех в 2020 году в РФ росли продажи китайских автомобилей 03:00
Трамп снял ограничения на въезд в США из Бразилии и ряда стран Европы 02:50
Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США 02:24
Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России 01:52
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве 01:50
В КЧР спасатели нашли живыми не выходивших на связь четырех человек 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 07:16
Рубрика: Происшествия

В комсомольском доме-интернате произошел пожар

Текст: Дина Непомнящая

В Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов случился пожар. Причиной возгорания стал сломанный матрас с подогревом, который использовала одна из постоялиц.

В Новосибирске при пожаре в двухэтажном гараже погибли четыре человека

С ожогами 90 процентов тела 76-летнюю женщину доставили в больницу.

По факту ЧП начала проверку городская прокуратура. Выясняется, как в бюджетном учреждении соблюдались правила пожарной безопасности. Дается оценка действиям сотрудников интерната.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
В России "британский" штамм коронавируса может стать основным к марту
Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни