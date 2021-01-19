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19.01.2021 08:06
Рубрика: Происшествия

В Свободном объявлен режим ЧС из-за перемерзания водопровода

Текст: Александр Филимоненко

В городе Свободный Амурской области введен режим ЧС после крупной коммунальной аварии на центральном водопроводе, которая произошла 15 января, сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: Пресс-служба "Службы автодорог Республики Крым"
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По данным мэрии, на улице Лесной в районе бывшего маслозавода перемерзло 150 метров трубы холодного водоснабжения, а затем и основной водопровод на протяжении 1,5-2 километров. Без подачи воды остались шесть многоквартирных домов, где проживают свыше 800 человек, включая 250 детей, а также три образовательных организации и две котельные.

"Три дня ресурсники делали все для восстановления магистрального водопровода. С учетом сложившейся ситуации, единственный возможный вариант - это строительство нового временного водопровода протяженностью около 1,5 километра", - сообщила пресс-служба мэрии города.

Решено использовать пластиковые полипропиленовые трубы. В мороз они менее "капризны", нежели стальные, а значит работа пойдет быстрее. Из резервного фонда городского бюджета выделены средства на закупку материалов и проведение всех работ.

Завершить возведение временного трубопровода власти Свободного рассчитывают к 26 января. Воду жильцам домов доставляют два раза в день автоцистернами.

В школе № 5, оказавшейся в зоне ЧС, с 19 января отменены занятия младших классов, для других организованы уроки в очно-заочной форме. Детский сад, работающий при школе, детей не принимает. Они распределены по другим дошкольным учреждениям.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Перезимовать

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