Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей

В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали об обледеневших костюмах пожарных. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильника и молотка.

Пресс-секретарь ведомства Альбина Павлова рассказала, что видео снято 17 января в поселке Хандыга. В этот день температура воздуха была минус 57 градусов, что не является в Якутии редкостью зимой, сообщает "Газета.ru".

"Спасатели выезжали на пожар, случившийся в местном магазине. После тушения специалисты выходят мокрые и вода застывает на костюмах", - рассказала Альбина Павлова.

На видео запечатлели начальника караула Юрия Смельцова и двух бойцов пожарной части Мичила Иванова и Николая Аммосова. В ГПС отметили, что благодаря закаленному организму люди не заболевают.